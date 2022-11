22 000 kilomètres à vélo pour amener un sifflet très spécial à Paris, c'est l'extraordinaire voyage de Ron Rutland

Ron Rutland va traverser 25 pays et rouler à vélo sur 22 000 kilomètres pour porter le sifflet du match d'ouverture de la Coupe du monde. Vous pourriez le faire ?

Coupe du Monde 2023. Une 10e édition de tous les records qui marquera les espritsLa Coupe du monde 2023 promet d'être mémorable dans les stades mais aussi partout en France. Des milliers de supporters sont attendus dans l'Hexagone pour assister aux 48 rencontres mais pas que. La France est la première destination touristique du monde. On peut donc facilement imaginer que les supporters font aussi jouer les touristes pour le plus grand plaisir des économies locales. Certains fans pourraient venir de très loin pour supporter leur équipe préférés. On pense aux Japonais, aux Néo-Zélandais ou encore aux Argentins et aux Sud-Africains. Un homme va d'ailleurs parcourir 22 000 kilomètres pour être là le 8 septembre à l'occasion du match d'ouverture entre le XV de France et les All Black. Son nom, Ron Rutland, et ne comptait pas sur lui pour prendre l'avion. Ce serait bien trop simple. Crédit photo : World Rugby



Cet aventurier sud-africain va effectuer le voyage... à vélo ! Un périple qui va durer 300 jours, rien que ça, et qu'il a entamé le 12 novembre dernier. Il faut dire qu'il va traverser la moitié de la planète sur deux roues. Soit 25 pays, dont 10 qui seront représentés au Mondial, et quatre continents. Une sacrée aventure pour Ron qui est attendu le 7 septembre 2023 à Saint-Denis. Mais rassurez-vous, il n'en est pas à son coup d'essai. Ce sera en effet la quatrième fois qu'il pédale d'une Coupe du Monde de Rugby à l'autre. Autant vous dire qu'il a de sacrés mollets le Ron. Mais il ne fait pas ça que pour le plaisir. "Après la finale spectaculaire de la Coupe du Monde de Rugby 2021 en Nouvelle-Zélande le week-end dernier, l'aventurier Ron Rutland s'est vu confier le sifflet du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023," explique World Rugby. Crédit photo : World Rugby



Durant son formidable voyage, il sera également l'ambassadeur de ChildFund Rugby, partenaire caritatif historique de la Coupe du Monde de Rugby, qui donne aux enfants et aux jeunes issus de communautés défavorisées la possibilité de jouer, d'apprendre et de se dépasser grâce à un apprentissage innovant et reconnu du rugby pour le développement. Il collectera ainsi des fonds dans chaque pays qu'il traversera. "Les fans qui souhaitent apporter leur soutien à l'organisation et soutenir les efforts de collecte de fonds de Ron Rutland pour ChildFund Rugby peuvent consulter le site www.racetorugbyworldcup.com." Notez que les fans de rugby et les amateurs de cyclisme sont invités à se joindre à lui sur une ou plusieurs de ses étapes de la mi-juin au début du mois de septembre 2023, notamment aux USA, en Angleterre ou encore en France. Vous y serez ?