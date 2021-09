192 joueurs, 8 franchises, World 12s : une nouvelle compétition de rugby à 12 dévoilée

World 12s Limited a annoncé ce mardi le lancement d'une compétition de rugby à 12 pour 2022 dans sa version masculine. World Rugby doit encore donner son accord.

Alors que la coupe du monde des clubs est toujours dans les tuyaux, une nouvelle compétition pourrait voir le jour en 2022. Appelée World 12s, elle a été lancée ce mardi dans le but de rassembler les meilleurs joueurs et joueuses dans un tournoi de rugby à 12. Le tournoi inaugural masculin est programmé en Angleterre en août 2022 et l'événement féminin aura lieu pour la première fois un an plus tard puisque le Mondial féminin se tiendra l'année prochaine en Nouvelle-Zélande. La société à l'origine de cette nouvelle compétition, World 12s Limited, espère générer près de 300 millions d'euros sur cinq ans.



Le tournoi inaugural des World 12s verra 192 des meilleurs joueurs masculins du monde issus des nations du Tiers 1 et du Tiers 2 être sélectionnés via un système d'enchères. Chaque franchise, au nombre de huit, sera composée de 24 joueurs et sera entraînée par des grands noms du rugby mondial. "Pour contribuer au développement du rugby au niveau mondial, chaque franchise devra sélectionner au moins deux joueurs de nations du Tiers 2 ainsi qu'un joueur international des moins de 20 ans." Une phase de poules est prévue avant des matchs à élimination directe. Au bout, un titre mais surtout de l'argent pour les vainqueurs.

"Les discussions préliminaires et informelles avec World Rugby, les fédérations, les clubs et les associations de joueurs ont été constructives, et en annonçant aujourd'hui, nous pouvons poursuivre nos conversations consultatives et nos collaborations avec les parties prenantes concernées", a commenté Ian Ritchie, président de World 12s Limited. Des discussions qui devraient être très instructives. L'ancien entraîneur des All Blacks, Steve Hansen, ambassadeur des World 12, a déclaré : "L'idée d'un tournoi international des 12 impliquant les meilleurs joueurs du monde aux côtés de certains des talents de demain au sein d'une version plus courte et rapide du rugby est extrêmement excitant pour les entraîneurs, les joueurs et les fans. Je pense que les World 12s viendront compléter le calendrier existant, attirant une nouvelle génération de fans du monde entier." Partagez-vous son avis ?