17 joueurs, 17 clubs, un seul but : France 7 muscle son dispositif pour viser l’or aux JO de Los Angeles

Le rugby à 7 français poursuit sa montée en puissance : la FFR et la LNR dévoilent la liste « Objectif 2028 », 17 joueurs issus de clubs pros mobilisé en vue des JO de Los Angeles.

La France veut surfer sur la vague dorée de Paris 2024. Un an après l’annonce du dispositif en faveur de la mise à disposition des joueurs de France 7, la Fédération Française de Rugby (FFR) et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) viennent de publier la nouvelle liste « Objectif 2028 » pour la saison 2025-2026, pensée pour accompagner la montée en puissance du rugby à 7 tricolore.

Composée de 17 joueurs issus de 17 clubs professionnels, dont pour la première fois un représentant de Pro D2, cette liste illustre la volonté commune des instances d’impliquer tout le rugby français dans la préparation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Ces joueurs pourront être sollicités jusqu’à 12 semaines par saison pour intégrer les rassemblements et tournois de France 7, sans contrainte pour leurs clubs.

Une ambition olympique partagée

« La LNR et les clubs professionnels réaffirment leur engagement en faveur du développement du rugby à 7 », souligne Yann Roubert, président de la LNR. Une ambition soutenue par la FFR, qui veut capitaliser sur le succès des Jeux de Paris et sur la médaille d’or historique décrochée à domicile. Jean-Marc Lhermet, vice-président délégué à la haute performance, rappelle : « Notre objectif est clair : construire une équipe compétitive qui incarne l’excellence et prépare brillamment les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. »

Cette dynamique s’accompagne d’un autre symbole fort : à partir de 2026, la France accueillera une étape du circuit mondial à Bordeaux pour trois ans. Un signal fort envoyé à la planète rugby, preuve que la discipline prend racine dans l’Hexagone.

Autre évolution : les joueurs de la liste participeront désormais systématiquement à l’In Extenso Supersevens, véritable tremplin entre le championnat des clubs et le haut niveau international. Un passage quasi obligatoire pour ceux qui rêvent de briller sur la scène mondiale.

Parmi les 17 noms retenus figurent Nelson Epée (Stade Toulousain), Temo Matiu (UBB), Grégoire Arfeuil (Pau), ou encore Rayan Rebbadj (Toulon). Autant de profils explosifs appelés à renforcer le vivier bleu aux côtés des joueurs déjà sous contrat fédéral comme Paulin Riva, Stephen Parez-Edo Martin ou Antoine Zeghdar.

Le message est clair : après l’or de Paris, le rugby à 7 français vise l’excellence à Los Angeles 2028. Et cette fois encore, c’est tout le rugby professionnel hexagonal qui se met au service du rêve olympique.