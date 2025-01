16 équipes, deux finales, des animations folles : l’In Extenso SUPERSEVENS, un show à ne pas manquer !

Ce samedi 1er février, Paris La Défense Arena devient le théâtre du rugby à 7. 16 matchs, deux finales et une ambiance de feu vous attendent pour l’In Extenso SUPERSEVENS !

Ce samedi 1er février, la crème du rugby à 7 va enflammer Paris La Défense Arena pour la grande finale de l’In Extenso SUPERSEVENS. Au programme : 16 matchs qui vont envoyer du lourd, des animations pour tous les goûts et, cerise sur le gâteau, un show musical qui va mettre tout le monde d’accord. Bref, une vraie fête du rugby, comme on les aime.

Le sport, la musique, la fête : l’In Extenso SUPERSEVENS, c’est tout ça en une seule journée

Des grosses équipes et des surprises

Côté masculin, les meilleurs clubs français sont là, prêts à se disputer le titre. Les habitués comme les Baabaas Sevens, le Racing 92 Sevens ou Monaco Rugby Sevens vont tenter de prouver qu’ils restent les boss.

Le rugby à 7, c’est l’essence du rugby : du jeu, de l’intensité, de la vitesse.

Mais méfiez-vous de l’UBB Sevens, qui a remporté deux étapes, ou de la Section Paloise Sevens, éternelle finaliste qui aimerait enfin triompher. Et pour pimenter tout ça, le RC Vannes Sevens, le Stade Toulousain Rugby Sevens et le Montpellier Hérault Rugby Sevens débarquent pour leur première finale. Ça promet !

Chez les filles, c’est historique : la toute première finale féminine mettra aux prises l’ASM Romagnat Sevens, championne à Pau, l’AC Bobigny 93 Rugby Sevens, le Stade Rennais Sevens et le LOU Rugby Sevens. Une belle occasion de montrer que le rugby à 7 féminin est spectaculaire et n'a rien à envier à son homologue masculin.

Rugby, musique et bonne ambiance

Le rugby, c’est la base, mais l’In Extenso SUPERSEVENS, c’est bien plus que ça. Dès 18h20, on pourra se régaler avec le beatbox de Berywam avant de basculer sur la finale féminine (20h01) puis masculine (20h28). Et au coup de sifflet final ou presque (21h), vous pourrez vous ambiancer sur les sons électro de Synapson.

Franchement, 14 euros pour une journée comme ça, c’est cadeau !

Dans les tribunes, ça va aussi chauffer : blind tests, concours de déguisements, beer pongs… sans oublier les espaces pour les familles avec des escape games et des ateliers pour les petits. Tout est fait pour que tout le monde passe une bonne journée.

Un samedi, 16 matchs, deux finales et des shows de folie : t’attends quoi pour réserver ?

Une journée pour toutes les bourses

Bonne nouvelle : pas besoin de casser la tirelire. Les places commencent à 14 euros (7 euros pour les moins de 12 ans), et la majorité des billets sont à ce prix. Une belle façon de partager la passion du rugby sans se ruiner.

Infos pratiques :

- Ouverture des portes à 13h

- Premier quart de finale masculin à 13h35

> Monaco Rugby Sevens vs Baabaas Sevens (13h35)

> Racing 92 Sevens vs RC Vannes Sevens (13h58)

> Union Bordeaux-Bègles Sevens vs Montpellier Hérault Rugby Sevens (14h21)

> Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens vs Stade Toulousain Rugby Sevens (14h44)

- Première demi-finale féminine à 15h10

> ASM Romagnat Sevens vs LOU Rugby Sevens (15h10)

> AC Bobigny 93 Rugby Sevens vs Stade Rennais Sevens (15h33)

- Performance Berywam à 18h20

- Finale féminine à 20h01

- Finale masculine à 20h28

- DJ Set Synapson à partir de 21h

Alors, prêts à vivre une journée 100 % rugby et 100 % fun ? Rendez-vous dès 13h à Paris La Défense Arena pour une ambiance qu’on n’est pas prêts d’oublier. Pour réserver votre place, cliquez ici. Et que le meilleur gagne !