''15000km dans la saison'' : pourquoi ce club de Nationale 2 va ''rouler bien plus'' que le Stade Toulousain ?

Si le Stade Toulousain, dont il a évoqué la comparaison, ne parcourt en moyenne ''que'' 345km par déplacement en Top 14, Lannemezan. lui, se coltine 520km en moyenne un dimanche sur deux.

Lannemezan. Une commune de moins de 6000 habitants qui, qu’on se le dise, n’est pas le poumon économique de la France. Ni de la région Occitanie d’ailleurs.

Pourtant, à l’instar de sa (toute) petite soeur et voisine Castelnau-Magnoac, la ville bénéficie d’un regain d’attention de la part de la communauté rugbystique hexagonale ces dernières années, puisqu’elle tout le monde sait désormais qu'elle vit naître - et jouer durant ses jeunes années - un certain Antoine Dupont.

Ce qui ne fait pas d’elle une machine à sponsor, soyez en certains. Pourtant, le club de Nationale 2, niché sur le plateau du même nom, au cœur des Hautes-Pyrénées, va sillonner environ 12 000 kilomètres de route et autoroutes françaises cette saison pour disputer ses 11 matchs à l’extérieur.

Direction l'Est

Le club rouge et blanc, comme ses voisins gersois d’Auch et de Fleurance, a en effet été placé dans la poule 2 de sa division, soit la "Est". Une situation qui l’oblige à se coltiner des déplacements à l’autre bout de la France un week-end sur deux, en Saône-et-Loire (Macon), en Isère (Vienne), dans le Rhône (Stade Métropolitain) et même en Suisse (Genève).

D’ailleurs, seuls le RC Vannes en ProD2 et le RC Niort, Rennes et le Stade Marquois en Nationale 1 auront une distance de trajet supérieure à celui du CAL cette saison, en France.

Le président de la FFR, Florian Grill, a dit : ''Si on n'est pas capable de jouer en Nationale 2, il vaut mieux être en Fédérale 1''. On va jouer en Suisse, cela relève de l'international. Il n'y a pas d'équité car on a neuf déplacements à faire soit 15 000 kilomètres, l'équivalent d'un déplacement à Los Angeles. La FFR affirme qu'il faut protéger les joueurs sur le terrain, ce serait bien de les protéger en dehors aussi... - Le co-président de Lannemezan pour La Semaine des Pyrénées

"Nous allons faire 15000 kilomètres, j’ai calculé, c’est bien plus que le Stade Toulousain", poursuit-il auprès de La Dépêche. Alors, vrai ou faux ? A titre de comparaison, Toulouse n’en aura en effet cette saison "que" pour 9000km de trajets en Top 14, en 13 déplacements. Ce qui demeure logique compte tenu de la localisation de la ville du rugby proche du centre de gravité du Top 14. À la différence près que les déplacements en région parisienne (Racing 92 et Stade Français) s’effectueront certainement en avion.

Cela représente un budget de 180 000 € entre les repas, les hôtels et les déplacements. C'est un sacré défi qui nous attend. D’autant qu’un match face à Genève ne va pas générer autant de spectateurs au stade qu'une rencontre contre Mauléon, par exemple. Seuls Auch, Fleurance et Lannemezan font ces voyages, c'est comme si on voulait nous supprimer !

Soit près de 20% du tout petit budget qu’est le Cercle Amical Lannemezanais, qui a donc dû s’adapter en arrêtant les contrats professionnels exclusifs pour les joueurs. Mais au-delà des dépenses, c’est surtout l’énergie et l’inconfort demandés aux joueurs qui coince. "Les joueurs ne sont pas professionnels, ils ont un travail en dehors et faire autant de déplacements s'apparente à une punition. Ils seront très usés par ces déplacements et je crains que les résultats s'en fassent sentir en cas de qualification. Je crains que les clubs amateurs souffrent de cette gestion." Et oui, Lannemezan, ce n’est pas le Stade Toulousain…