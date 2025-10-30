10 affrontements, 5 victoires partout : Personne n'en parle, pourtant ce match est l'un des plus excitants de l'année !

Entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande, c’est plus qu’un match. C’est une rivalité moderne, équilibrée, intense… et samedi, c’est la belle à Chicago !

Dans un peu plus d'une semaine, les Bleus de Fabien Galthié retrouveront les Boks d'Erasmus là où ces mêmes Sud-Africains ont infligé au XV de France l'une de ses plus cruelles défaites. Certains Tricolores refusent de parler de revanche. Mais dans le cœur des supporters, c'est une autre histoire.

Le contexte est évidemment différent. Et plusieurs joueurs manqueront à l'appel dans les rangs français. Mais Ramos et ses coéquipiers se doivent de l'emporter. Non pas qu'un succès effacerait la déception de 2023. Mais il ajouterait un peu de baume réparateur sur une cicatrice encore un peu rouge.

Dans ce contexte, à quelques semaines du tirage au sort tant attendu des poules de la Coupe du monde, il est logique que ce choc soit au centre de toutes les attentions. Particulièrement dans l'Hexagone. Mais ce serait oublier les autres rencontres de ces tests de novembre. Et notamment un affrontement qui sent bon la revanche.

Un duel épique à Chicago

Ce samedi, l'Irlande retrouve en effet la Nouvelle-Zélande. Et pas n'importe où : à Chicago sur la pelouse du Soldier Field, là où en 2016, le Trèfle s'est imposé pour la première fois de son histoire aux dépens des All Blacks, 40 à 29. Après ce succès, plus rien n'a été pareil pour les Irlandais. Lesquels sont notamment allés remporter une tournée au pays du long nuage blanc en 2022.

La rencontre de 2016 à Soldier Field reste un moment marquant de l'histoire du rugby irlandais, et la rivalité qui s'est développée entre nos deux équipes depuis témoigne de la qualité, de la passion et du respect mutuel qui unissent l'Irlande et la Nouvelle-Zélande.

Une rivalité moderne qui ne fait que croître

Première nation mondiale, on les pensait alors partis pour remporter la Coupe du monde en France. Mais comme les Bleus, les hommes de Farrell ont vu leur Coupe du monde s'arrêter brutalement en quart de finale... face à la Nouvelle-Zélande (28-24). Après un match incroyable qui est resté dans les mémoires.

Depuis, Irlandais et Néo-Zélandais ont recroisé le fer. Mais une fois de plus, ce sont les hommes en noir qui sont sortis vainqueurs (2024, 13-23 à Dublin). Et comme les Bleus, ils n'ont pas encore réussi à refermer définitivement la blessure. Le Soldier Field va-t-il à nouveau leur sourire ? Réponse samedi soir.

Malgré toute la tension et l'histoire qui entoure cette rencontre, elle ne semble cependant pas passionner les foules. Pourtant, depuis 2016, les deux équipes se sont affrontées à 10 reprises, remportant 5 victoires chacune et instaurant ainsi l'une des plus grandes rivalités du rugby moderne.

Un match crucial pour le classement mondial

Cette "belle" revêt cependant une importance primordiale. Comme expliqué en début d'article, le tirage au sort de la Coupe du monde aura lieu juste après ces tests de novembre. Et le classement mondial aura un impact sur les chapeaux. A l'heure actuelle, l'Irlande est 3e derrière la Nouvelle-Zélande. Mais un succès, même d'un point, pourrait changer la donne.

Bien sûr, il faudra attendre tous les résultats de ce mois de novembre très relevé. Mais engranger des points dès ce samedi serait une très belle opération pour l'Irlande. Surtout si l'Afrique du Sud, première au ranking, venait notamment à s'incliner face à la France. Bref, s'il y a un match à ne pas manquer ce week-end, c'est bien celui-là.