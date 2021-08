Le rugbyman niçois touché aux cervicales, James Lasis, avance dans sa récupération

Fin avril, James Lasis se blesse gravement aux cervicales lors d’une mêlée. Depuis, le joueur du Stade Niçois continue son combat vers la guérison.

Le 25 avril dernier, le Stade Niçois affrontait le RC Narbonnais. A la suite d’une mêlée, le jeune deuxième ligne anglais James Lasis reste au sol. Évacué sur civière, le joueur n’avait plus de sensations dans les bras et dans les jambes à ce moment-là selon Nice-Matin. D’après le journal L’Equipe, il est victime d’une entorse aux cervicales et d’un œdème au cerveau. Plusieurs mois après, James Lasis avance petit à petit dans ce dur combat face à cette grave blessure. Il a notamment retrouvé l’usage de la parole, comme en atteste le message que ce dernier a posté sur son compte instagram le 23 juillet dernier.

Le courageux seconde ligne livre quelques paroles afin de faire état de sa récupération : “La respiration va beaucoup mieux, j'ai fait des séances de plus en plus longues sans aide. Les sensations commencent à revenir. Je peux sentir mes deux bras. Je commence à avoir l'impression d'être en forme”. James Lasis remercie également sa famille et ses proches. Son frère, Matt Lasis, avait notamment donné des nouvelles de lui mi-juin sur les réseaux sociaux. La rédaction du Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien au joueur du Stade Niçois et à ses proches pour la suite de la guérison.