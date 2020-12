Quoi de neuf au Rugbynistère ? Le point de Décembre.

Des nouveautés, des problèmes et des solutions, on vous fait le point sur les dernières semaines au Rugbynistère...

Quoi de neuf depuis le dernier point du Rugbynistère ? Voici un condensé des dernières semaines.

Bienvenue les gars !

Nous souhaitons la bienvenue à Théo qui a rejoint la rédaction en alternance. Elément très prometteur et plein d'énergie, on est ravis de te compter parmi nous !

Nous souhaitons aussi la bienvenue à Louis, qui a choisi de s'investir bénévolement au Rugbynistère. L'opportunité nous a fait douter, son profil nous a tous mis d'accord. Merci à toi aussi Louis !

Club Rugbynistère

De nouveaux adhérents nous ont rejoints. La remise de la semaine dernière nous a permis de faire monter le nombre total de membres de 3.5%. Ce soutien à la fois financier et moral est d'une grande aide pour l'équipe. Merci à tous pour votre soutien et vos messages, ça compte beaucoup !

En réponse aux différentes demandes que nous avons reçues, il est désormais possible de choisir son montant si vous souhaitez soutenir le Rugbynistère au delà de l'engagement minimal (sélectionnez l'offre de votre choix, mensuelle ou annuelle et sur la page de paiement cliquez sur "je veux contribuer plus" pour choisir votre montant).

A l'inverse, au sujet de l'adhésion minimale, nous la rendrons également variable pour les petites bourses d'ici quelques semaines, ce qui nous avait également été demandé.

Nous offrirons bientôt de nouvelles possibilités sur les abonnements. Restez connectés.

Système de gestion des matchs

Pas mal de problèmes sur la gestion des matchs avec tous les reports et les exceptions liées aux particularités de cette année 2020. Nous avons été obligés de repenser une partie du code, et nous arrivons progressivement à une version stable. Merci pour votre patience !

Questions pronos

Pour entrer dans les détalis des adaptations liées au système des matchs, et plus particulièrement des pronostics, voici la réponse à une question qui nous a été posée à plusieurs reprises. Vous vous demandez parfois où sont passés vos pronos et pourquoi ils n'apparaissent pas la bonne semaine ? Voici une explication par l'exemple.

Vous avez pronostiqué le 20 Octobre, le pronostic apparaît dans la période du 19 au 25 Octobre de votre compte. Mais si le match est reporté et joué le 2 Novembre ? Le point sera comptabilisé sur le mois de Novembre, et non d’Octobre. Ainsi il sera pris en compte en même temps que les pronostics des utilisateurs qui auront pronostiqué sur ce match au mois de Novembre, la semaine du report. Ceci pour que tous les utilisateurs aient le même nombre de matchs chaque mois.

Interros surprises

Vos retours ont été très positifs sur les interros surprises du Rugbynistère, voici vos notes !

Test 1 : 61%

Test 2 : 73%

Test 3 : 56%

Test 4 : 58%

Test 5 : 54%

Test 6 : 70%

Test 7 : 50%

Moyenne générale : 60%.

Pas mal !

Vous en voulez d'autres ?