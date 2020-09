Point Rugbynistère : Etat des lieux et nouveautés sur le site !

Le covid, puis l'été, sont passés par là. L'heure est à la reprise, même si l'incertitude fait toujours partie du paysage...

Un point a été réclamé hier, à juste titre, par l'intermédiaires des commentaires (cc Lelhinzou !). Voici donc chose faite ! Etat des lieux sur les dernières nouveautés côté Rugbynistère.

Adhésions & projets

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et nous vous en remercions. Après une première vague d'adhésions au Club Rugbynistère par le noyau dur de notre lectorat, et l'été passant par là, le nombre s'est ensuite tassé. Les articles premium quotidiens permettent désormais de recruter quelques nouveaux soutiens chaque semaine. Nous avons conscience que la création d'une audience d'adhérents est un travail de longue haleine : on ne peut pas en faire une source de revenus pouvant rivaliser avec la publicité du jour au lendemain. Nous tirerons les premières conclusions d'ici un an. Si nous arrivons à maintenir un niveau d'adhésions constant au fil de l'eau, nous aurons au début du second semestre de 2021 un complément intéressant, l'objectif est d'arriver à 7 à 8% des revenus de 2019 par le biais des adhésions pour la fin de la saison. Si cet objectif est atteint, nous pourrons envisager la suite plus sereinement, et viser 15 à 20% l'année suivante.

Pour rappel, vos contributions nous sont utiles à plusieurs niveaux :

elles constituent un soutien primordial pendant la crise actuelle et l'incertitude du moment, où les revenus publicitaires sont inférieurs aux coûts de maintien du site

elles nous permettent d'imaginer un modèle plus serein en subissant moins la saisonnalité du marché publicitaire en contribuant à lisser les entrées sur l'année

enfin, elles doivent permettre à terme, d'avoir plus de ressources pour produire du contenu plus creusé, plus profond dans l'analyse, plus décalé, etc. selon vos appétences

Et justement, c'est la transition parfaite : nous avons commencé à mettre en place de nouveaux processus internes pour progresser sur la compréhension des attentes et de la satisfaction de notre lectorat. Avec des ressources de rédaction limitées par la crise, la mise en place de cette nouvelle approche a été ralentie. Nos objectifs sur les trimestres 3 et 4 sont les suivants :

s'assurer de mieux satisfaire notre lectorat en suivant de manière plus précise vos retours et votre intérêt pour les articles . Nous vous demandons déjà régulièrement de nous donner des feedbacks, nous vous en demanderons encore. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous faire part de vos articles préférés sur les dernières semaines, pour que nous alimentions nos réflexions éditoriales

. Nous vous demandons déjà régulièrement de nous donner des feedbacks, nous vous en demanderons encore. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous faire part de vos articles préférés sur les dernières semaines, pour que nous alimentions nos réflexions éditoriales éviter l'effet "panier percé" côté adhérents : je gagne 2 adhérents, j'en perds 1. Comment fidéliser sur le long terme ? Il s'agit ici d'une problématique nouvelle pour l'équipe, et nous y portons une attention toute particulière

cela vaudra aussi pour les non-adhérents naturellement. La rédaction est sur la mise en place d'approche nouvelle, plus qualitative, avec un retour à certains brins de l'ADN Rugbynistère qui avaient été parfois délaissés au fil des 12 années de vie. Ces réflexions impacteront autant les articles premium que les articles publics.

Pronostics sur l'écart entre deux équipes

Nous en avions parlé avant le confinement, le pronostic sur l'écart de points entre les 2 équipes fait son grand retour. La fonctionnalité a été sensiblement améliorée, pour répondre aux exigences des pronostics sur mobile. Car vous le savez, c'est une nécessité.

Nous avons donc désormais un système de pronostics plus sexy que jamais et plus complet en termes de mécaniques de jeu, qui permet de pronostiquer en 1 clic et d'ajouter un écart de score en un glissement de doigt ou de souris ! C'était une demande des pronostiqueurs, qui permettra de créer plus d'incertitude et moins d'égalités de points entre les différents joueurs. C'est très plaisant à utiliser, les retours sont très bons, je vous invite à y jeter un oeil, et à nous dire ce que vous en pensez !

Nous sommes toujours en partenariat avec Winamax sur la compet' de pronostics. La marque nous a été fidèle malgré l'arrêt des compétitions, et nous souhaitons les remercier très chalereusement pour leur soutien et leur confiance.

Optimisations de performance

Nous avons encore amélioré les performances du site pour un chargement plus rapide. Nous continuons ce travail en fil rouge avec 2 projets en cours qui devraient encore sensiblement améliorer les performances du site. Pour les plus techniques d'entre vous, on a une marge de progression intéressante côté js et css.

App Android

L'application Android n'est plus accessible sur le Play Store suite à un problème de validation. Nous y travaillons et espérons que les délais de validation nous permettront un retour rapide sur le Store.

Bonne rentrée à tous, on attend vos retours !