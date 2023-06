RUGBY AMATEUR. Langon et Valence d'Agen en finale de Fédérale 1 et les résultats des quarts de Fédérale 2 et 3

En parallèle des demi-finales de Top 14, les phases finales de Fédérale reprennent leur rythme habituel après une semaine loin des terrains.

Alors que les demi-finales de Top 14 ont rendu leurs verdicts ce vendredi et samedi, le monde amateur continue de désigner ses champions fédéraux ! En Fédérale 1, l’affiche de la finale est désormais connue et permet de connaître les deux prétendants qui tenteront de succéder au Rennes EC. En parallèle, le SC Mazamet, l'Avenir valencien, l'US Salles et le Stade Langonnais étudient une possible montée en Nationale 2. Finalement, l’écurie tarnaise de Mazamet à refuser cette dernière, permettant au Stade Dijonnais de se maintenir.

En Fédérale 2, un défi tout droit sorti de la Poule 6 a eu lieu ce week-end. En effet, les clubs du Rion Morcenx CR et de l’AS Layrac, leader de la poule, étaient ensemble lors de la phase régulière. Tout juste promu de Fédérale, Rion Morcenx réalise une très belle saison en parvenant jusqu’à cette étape-là du championnat. De la même manière, Le Havre AC et RC Courbevoie, tous deux issue de la poule 8, se sont retrouvés pour un choc au sommet entre deux formations qui ont fait forte impression depuis le début de ces phases finales. Un match attendu largement dominé par Courbevoie qui ne menait pourtant que d'un point à la mi-temps.

Dans la plus petite division Fédérale, c’était le week-end des découvertes ! En effet, aucune des 8 équipes encore en live ce vendredi matin ne s’étaient déjà rencontrées durant la saison régulière. Déjà promues en Fédérale 2 depuis les huitièmes de finale, les quatre formations restantes se battent pour l’honneur et un glorieux titre de champion de France de Fédérale 3 bien mérité après une longue saison.

Demi-finales de Fédérale 1 :

Valence d'Agen 30 - 23 Mazamet

Salles 28 - 34 Langon

Finale : Avenir valencien - Stade Langonnais

Quarts de finale de Fédérale 2 :

Courbevoie 44 - 28 Le Havre AC

Layrac 23 - 09 Rion Morcenx

4 Cantons 16 - 29 SC Rieumois

Saint Jean en Royans 13 - 20 Gaillac

Quarts de finale de Fédérale 3 :

RC Aubagne 23 - 11 AA Nogaro

Avignon le Pontet 36 - 14 La Roche sur Yon

CO Le Puy en Velay 30 - 27 Navarrenx

RC Vallons de la Tour 13 - 17 CA Sarlat la Caneda