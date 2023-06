RUGBY. En 1999, Tim Horan a vécu le rêve de tous joueurs amateurs : gagner 1 an de bière !

Connaissez-vous le défi “Guinness 119.5 secondes” ? Lors de la Coupe du monde de rugby 1999, qui se déroulait au Royaume-Uni, en Irlande et en France, la célèbre marque de bière organisait un défi atypique. En effet, l’enseigne avait déterminé qu’une importante récompense était offerte aux joueurs capables d’inscrire un essai en moins de temps qu’il n’en faut pour engloutir une pinte de bière. Un sacré exploit qui avait été réussi par l’une des 20 nations participantes : l’Australie.

Lors d’un match de poule contre la Roumanie, le Wallaby Tim Horan inscrivait un essai après seulement 92 secondes de jeu. Ce dimanche 3 octobre à Belfast, devant les 12 500 supporters du Ravenhill Stadium de Belfast, il recevait 10 000 livres sterling (100 000 francs de l’époque) à offrir à une association de son choix et un approvisionnement gratuit en bière pendant un an.

Des records hallucinants

Entouré de dizaines de canettes de breuvage dès la fin du temps réglementaires, Tim Horan n’a pas attendu bien longtemps pour profiter de son titre. Néanmoins, avec un essai après 92 secondes, l’Australien est bien loin d’avoir marqué l’essai le plus rapide de l’histoire. Toute compétition confondue, c’est le joueur des U20 gallois, Daffyd Howells, qui a décroché ce record face aux Fidji, lors de la Coupe du monde Junior 2014. Avec un essai marqué en 7 secondes en juin 2014, il est entré dans l’histoire. Tout du moins, jusqu’à ce que quelqu’un parvienne à atteindre la barre des 6 secondes.

Mais ne vous inquiétez pas pour Tim Horan, l'ailier iconique, aux quelque 80 sélections avec les Wallabies, a un palmarès bien plus étendu. En substance, il fait partie du premier groupe de joueurs à avoir gagné deux Coupes du monde dans leurs carrières. En remportant l'édition 1991 et 1999, ils rentrent à jamais dans l'histoire. Et bien que Jonah Lomu et d'autres stars comme Émile Ntamack ou Fabien Galthié aient brillé, c'est l'ouvreur/centre polyvalent qui a décroché le titre de meilleur joueur du Tournoi.

