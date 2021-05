La refonte des championnats arrive, bientôt la révolution pour le rugby amateur

La réussite de la Nationale pousse la FFR à envisager la création d'une Nationale 2. Et toute la pyramide du rugby tricolore se retrouve impactée.

Le COVID-19 aura bien bouleversé le paysage du rugby français. Il y a un an, la Fédération créait la Nationale, nouvelle division entre le monde professionnel (Top 14 et PRO D2) et le monde amateur (Fédérale 1, 2, 3 etc). Le bilan est positif. Et la suite sera donc bien la création d'une nouvelle division, la Nationale 2. Selon les informations de Rugbyrama, elle "comptera 24 clubs (les deux meilleurs de l’actuelle Fédérale 1 ainsi que les deux relégués de Nationale)."

Reste à savoir si cette Nationale 2 arrivera dès la rentrée prochaine, ou pour la saison 2022/2023.

Rugby. Amateur. Vers la création d'une Nationale 2 ?Car dans le même temps, c'est toute la pyramide des compétitions qui se retrouve impactée. Et, toujours selon Rugbyrama, cette réforme des compétitions n'interviendrait que dans un an et demi, soit pour la rentrée 2022. Pour faire simple :

la Nationale 2 deviendra la 4e division nationale

la Fédérale 1 deviendra la 5e division nationale (contre la 3e l'an passé) avec 24 clubs non montés en Nationale 2 + 24 meilleurs clubs de Fédérale 2

la Fédérale 2 deviendra la 6e division nationale avec 72 clubs non montés en Fédérale 1 + 24 meilleurs de Fédérale 3

la Fédérale 3 deviendra la 7e division nationale, et accueillera les meilleures équipes d'Honneur avec une première phase "régionale" suivie par des play-offs.

L'Honneur, la PH et les championnats de Série sont remplacés par les 4es, 5es et 6es divisions.

Pour mieux comprendre :

Capture d'écran du site Rugbyrama, source Fédération Française de Rugby

