AMATEUR. Genève champion, le miracle de Saverdun : les résultats des phases finales de Fédérale

Le Servette Genève a conclu sa saison de la meilleure des manières, en s’offrant un titre de champion de France de Fédérale 1.

Alors que le Top 14 lance les hostilités, les phases finales du rugby amateur arrivent à leur terme. Ainsi, la Fédérale 1 a déjà rendu son verdict, quand les derniers carrés des deux divisions inférieures sont connus.

Le Servette Genève champion de Fédérale 1

Le challenge était grand et une finale reste une finale. Face aux Suisses, le SA Mauléon avait donc à cœur de repartir avec les mains pleines. Cependant, du côté d'Agde, les Basques n’ont pas résisté et concèdent une défaite 9 à 28 en finale de Fédérale 1. Le Servette Genève est sacré champion de la saison 2023-2024.

C’est un titre qui conclut 10 ans de travail. En 2014, le club de rugby de Genève se restructure et “part de zéro” pour intégrer le championnat français. Lancé dans les dernières divisions, le Servette va toucher du doigt le professionnalisme, dès la saison prochaine. Avec la montée assurée depuis plusieurs semaines, le titre vient, lui aussi, de tomber entre leurs mains.

Quarts de finale de Fédérale 2 :

Pour accéder au dernier carré de Fédérale 2, les résultats ont quasiment tous été relativement serrés. Un coude à coude qui ne s’est cependant pas observé à proximité de L’Allier, où l’US Montmelianaise a infligé plus de 40 points dans un match ouvert face au CA Sarladais.

Entre Lourdes et Gujan-Mestras, la bataille a été rude pour un match qui sonnait historique pour les deux formations. Face au valeureux club girondin, Lourdes a profité de deux essais en cinq minutes pour renverser la tendance. Benjamin Laborde (48ᵉ) et Roch Aguerre (53ᵉ) sont les héros du jour et permettent au club historique des Pyrénées de continuer sa folle saison.

Scores des quarts de finale :

4 Cantons 13-10 Nantua

13-10 Nantua Sarlat la Caneda 28-41 Montmélian

Gujan-Mestras 22-27 Lourdes

Castillon La Bataille 23-31 Grenade

Quarts de finale de Fédérale 3 :

Dans le dernier niveau fédéral, de belles épopées continuent de s’écrire. Ce dimanche, Saverdun s’est imposé après un match spectaculaire face à Saint-Jean-de-Bournay (33-45), avec pas moins de huit essais inscrits en seconde période. Par ailleurs, l’UA Saverdunoise en a profité pour inscrire 4 essais sur les 12 dernières minutes ! Avant cela, le RCSJ tenait le match à 33-25 et subit une défaite douloureuse après 20 points encaissés en fin de match.

En parallèle, Servian Boujan Rugby a dominé son quart de finale face à Léguevin. Le Coq a eu la vie dure cet après-midi et perdait sur le score de 29 à 3 à 10 minutes de la fin, avant qu’un essai de pénalité ne vienne sauver l’honneur des Haut-Garonnais.

Scores des quarts de finale :

Saint-Jean-de-Bournay 33-45 Saverdun

Meaux 10-22 Villeneuve sur Lot

SCUF 15-21 Vergt

Léguevin 10-29 Servian Boujan

