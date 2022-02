WTF. VIDEO. Après le cad-deb et la percu, Naivalu invente une manière originale d'éliminer un adversaire

Lors du match opposant Montpellier au Stade Français, Sefa Naivalu a ''éliminé'' Jan Serfontein d'un coup de pied qui a terminé dans les parties intimes du centre sud-africain.

Ce dimanche, Montpellier s'est nettement imposé face au Stade Français, bonus offensif en poche, s'affirmant plus que jamais comme un prétendant au titre cette saison. Les Cistes n'ont en effet plus perdu en Top 14 depuis le 16 octobre dernier et un revers sur leur pelouse contre Clermont (20-22). Mais au-delà de la victoire, c'est la ''blessure'' plutôt anodine on vous rassure, de Jan Serfontein qui a également fait réagir. Alors que le Stade Français attaque au large, Sefa Naivalu décide de prolonger au pied. Or le ballon heurte les parties intimes de Serfontein qui s'écroule immédiatement. Naivalu récupère alors la gonfle ayant éliminé sans le vouloir son vis-à-vis, avant qu'une mésentente ne mette fin à l'action.

Un appuis-remise de la part du centre sud-africain à faire pâlir la plupart des avants-centres de Ligue 1. Serfontein reprendra bien évidemment peu de temps après sa place au centre de l'attaque montpelliéraine et contribuera au large succès des siens.