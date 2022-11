VIDEO. XV de France. Comment les Bleus ont-ils vécu cette semaine très forte en émotions ?

L'épisode 4 de Destins Mêlés nous propose cette semaine de revenir sur les moments forts qui ont mené à la victoire du XV de France sur l'Afrique du Sud.

Le match face aux Springboks à Marseille restera dans les mémoires des supporters, mais surtout des joueurs et du staff. Ambiance incroyable à Vélodrome, intensité maximale sur le pré et surtout la victoire au bout du suspense face aux champions du monde. Une soirée parfaite pour les Tricolores malgré un scénario plein de rebondissements. Ce teste, c'était celui du caractère et l'engagement pour les Bleus. Jamais les hommes de Galthié n'avaient croisé la route des Sud-Africains depuis sa prise de fonctions. Après les victoires sur les All Blacks, les Australiens et les autres nations européennes, le XV de France devait relever le défi des Boks. Ces derniers ont mis du coeur à l'ouvrage pour stopper la belle série de succès français. Mais avec talent et envie, les Tricolores ont eu raison de leur adversaire. XV de France. D'après la femme de Cheslin Kolbe, les Bleus ont payé l'arbitre face aux BoksL'épisode 4 de Destins Mêlés nous propose cette semaine de revenir sur les moments forts qui ont mené à ce succès. Ainsi que les instants marquants vécus à la pause puis à l'issue de rencontre. De l'échange avec la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, venu évoquer son parcours et donner de précieux conseils aux joueurs. Aux discours des cadres comme Alldritt, Fickou ou encore Dupont et Ollivon avant le choc mais aussi à la mi-temps. En passant par la remise des maillots très particulière pour Danty, Wardi et Chalureau. Lesquels ont aussi eu droit à une cérémonie mémorable après la victoire. Des moments à jamais gravés dans les esprits des Tricolores.