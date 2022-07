VIDÉO. XV de France, Campese... Revivez les meilleures réponses au Haka en Coupe du Monde

Depuis sa création en 1987, la Coupe du Monde de rugby nous a offert des moments dingues, pendant que les All-Blacks effectuaient leur Haka.

Danse chantée d'origine maori, le Haka est devenue célèbre dans le monde grâce à l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby, qui l'interprète avant chaque rencontre depuis 1905. Celui-ci a souvent impressionné les adversaires des Blacks, tout en créant la légende cette équipe, triple championne du monde (1987, 2011, 2015). Un moment toujours particulier pour les amateurs de ce sport, qui se délectent de cette danse aussi impressionnante que fascinante. Mais qu'en est-il pour les adversaires directs des Blacks, ceux qui la vivent de tout près ? Si pendant longtemps, le Haka déstabilisait à lui seule l'équipe adverse, nous assistons depuis quelques années désormais à des réponses des joueurs d'en face. Autrement dit, au lieu de se placer en ligne en regardant sagement la fin du Haka, certaines formations ont, à différentes manières, tenté elles aussi de déstabiliser les All-Blacks. L'exemple le plus connu étant celui de la Coupe du Monde 2007, avec cet affrontement magistral entre Français et Néo-Zélandais, les yeux dans les yeux. Mais avant ce match (et même après d'ailleurs), d'autres équipes ont elles aussi répondu au Haka. On vous propose donc de revivre tous ces grands moments de sport, à travers une vidéo faite par la chaîne Youtube World Rugby France. Régalez-vous !

