''On a les chocottes, mais on est ensemble'', le célèbre haka de la finale 2011 raconté par ceux qui l'ont vécu

Les anciens joueurs du XV de France Imanol Harinordoquy et Dimitri Yachvili évoquent le haka de la finale de la Coupe du monde 2011 face aux All Blacks.



C'est une des images qui a marqué les supporters dans le monde entier. Face au haka des All Blacks en finale de la Coupe du monde 2011, les Bleus avaient choisi d'avancer unis, main dans la main, pour défier les Né-Zélandais, devant leur public et dans leur stade mythique de l'Eden Park. "Se lier symboliquement avec les mains, avancer ensemble… Pour moi, ce lien ne se rompra jamais. On garde un lien à vie", confie Dimitri Yachvili à Sud Ouest dix ans après cet instant mémorable. "C’est quand même violent. C’est un cri de guerre. C’est pas un chant de bienvenue", ajoute Imanol Harinordoquy. Les Bleus avaient déjà "mangé" du haka à toutes les sauces pendant le Mondial, se souvient l'ancien demi de mêlée des Bleus. En arrivant à l'aéroport, à l'hôtel, dans une école. Avant cette finale, ils avaient à coeur de défier leurs hôtes.



Thierry Dusautoir, qui sera pourtant à la pointe du célèbre V, n'était pas au chaud début contrairement à Yachvili et Szarzewski. Finalement tout le monde est entré dans le rang. Et il a été décidé de faire un V. Pas celui de la victoire contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit, mais celui d'une formation militaire en flèche. "Quand on avance, ça veut dire qu’on est prêt pour la guerre." Rien n'avait été vraiment répété. "On devait se mettre la main sur l’épaule et finalement, on se prend tous la main. On a les chocottes, mais on est ensemble", raconte le Basque bondissant. Fallait-il s'arrêter sur la ligne médiane ? "Barcé voulait avancer un peu plus que les autres". Fabien Barcella raconte que l'ancien président de la FFR Pierre Camou les avait autorisé à enfreindre la règle quitte à payer l'amende. Leur officier de liaison, un local, leur avait confié que les All Blacks n'aimaient pas qu'on avance lors du haka.



La France sera bien été sanctionnée. Mais que représente 2880 euros face à un moment aussi marquant de l'histoire de l'ovalie. "Quand tu fais ça, c’est un pacte d’engagement. Tu ne peux pas te débiner. Si t’en prends 40, tu passes pour des pipes. Donc t’as pas envie de te lâcher." Ce moment est resté gravé dans les mémoires tandis que le match en lui-même est "flou" dans l'esprit de Harinordoquy. Il faut dire qu'après avoir défié les Blacks de cette manière, les Tricolores se devaient d'être à la hauteur de leur geste et d'assumer. Et ils l'ont été. Ils ont fait douter les All Blacks chez eux jusqu'à la fin de la rencontre. Gagnant au passage le respect de nombreux observateurs qui les avaient incendiés après la demi-finale face au Pays de Galles. Comment la presse avait jugé le match héroïque des Bleus en finale de la Coupe du monde 2011