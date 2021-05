VIDEO. WTF. Le Kapa o Pango d'une équipe sud-africaine s'attire les foudres de la Nouvelle-Zélande

En Afrique du Sud, l’équipe de la Walter Sisulu University a effectué le Kapa o Pango. Un acte peu apprécié par la fédération néo-zélandaise.

Ce jeudi 06 mai, la fédération néo-zélandaise de rugby a communiqué pour demander à l’équipe de la Walter Sisulu University d'arrêter leur rituel d’avant match. La raison ? L’équipe de rugby sud-africaine réalise sa propre version du Kapa o Pango, l’un des hakas officiels des All Blacks. Une scène filmée à l’occasion du premier match du club dans la compétition universitaire du Varsity Shield Une position qui met mal à l’aise en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Sur les réseaux sociaux, la performance est jugée comme “une version bon marché” d’un héritage culturel étranger. Par exemple, le journaliste sud-africain André-Pierre Cronje estime que la performance est “ embarrassante” et “irrespectueuse pour les Maoris”. Il complète en disant : “l’Afrique du Sud est un pays avec des traditions, un héritage et une culture variée. Pourquoi importer ça de la Nouvelle-Zélande ?”

That @AllWsu fire 🔥.



FNB WSU open the first game of FNB Varsity Shield 2021 with their haka. #RugbyThatRocks pic.twitter.com/tKdAzvvBjN — Varsity Shield (@varsityshield) April 12, 2021

Une réaction surprenante quand on sait que les joueurs effectuent cette version du Kapa o Pango depuis 2018. Il aura donc fallu trois ans pour que la nouvelle traverse l'océan Indien. Ce 06 mai, Darren Shand, le manager des opérations des All Blacks, a demandé “respectueusement, mais formellement” à ce que la Walter Sisulu University arrête ce rituel d’avant match. Le Varsity Shield a relayé les propos de Litha Nkula, capitaine de l’équipe universitaire. Ce dernier s’est justifié : “Les joueurs veulent faire le haka parce qu'ils admirent la façon dont les All Blacks jouent”. Il précise que désormais, ce rituel fait partie “de la culture de notre équipe”. Les étudiants ont affirmé qu’ils “n'arrêteront pas de le faire”. À force d’habitude, le “Kapa o Pango sud-africain” ferait désormais “partie intégrante de la culture de l’équipe”.



La New Zealand Rugby (NZR) confirme pourtant au média néo-zélandais Stuff qu’elle “comprend leur admiration pour les All Blacks” mais que ce haka a été écrit uniquement pour la sélection triple championne du monde. Un imbroglio qui peut sembler futile et improbable, mais si la fédération se montre aussi dure, c’est pour faire taire les rumeurs. En effet, suite à l'intérêt de l’investisseur Silver Lake pour racheter une part des actions de la NZR, des critiques se sont élevées pour dénoncer une volonté de transformer le Haka en outil marketing. Une information démentie, précisant que le chant guerrier n’était “pas à vendre”. Une action de la fédération qui aurait juste effet de main de fer dans un gant de velours, l’occasion semblait parfaite pour montrer l’exclusivité du Kapa o Pango. Jusqu’alors, la NZR n’avait jamais semblé s’offusquer des dérives de ses rituels d’avant-match. En atteste le “hakarena” du champion du monde anglais Matt Dawson à l’occasion de la Coupe du Monde en 2015. VIDEO. INSOLITE. Les Anglais ridiculisent le Haka en le transformant en Macarena