VIDEO. WTF. En plein ruck, il joue à Pierre-Feuille-Ciseaux avec son adversaire

Lors du match du championnat belge entre l’ASUB Waterloo au Kituro, le demi de mêlée Mickael Guerin s'est fait un petit Pierre-Feuille-Ciseau avec son adversaire.

Le jour où Parisse et Harinordoquy ont célébré la Journée internationale du câlin [VIDÉO]Ce qui se passe dans les rucks, reste dans les rucks. C'est aussi valable en mêlée. Avec la multiplication des caméras, peu de choses échappe aux spectateurs et aux arbitres. Du moins dans le monde professionnel parce que chez les amateurs, les rencontres ne sont pas tout le temps filmées. Il arrive donc que certaines "vacheries" restent entre son auteur et son adversaire. Dans les rucks, on ne voit heureusement pas que des gestes illégaux. Il arrive aussi qu'on assiste à des scènes drôles comme cela a été le cas lors du match de championnat belge entre l’ASUB Waterloo au Kituro. Une rencontre qui a été filmée pour notre plus grand bonheur. Cela a notamment permis de voir le demi de mêlée Mickael Guerin s'adonner à un jeu petit avec son adversaire : un petit shifumi, plus connu par chez nous sous le nom de pierre-feuille-ciseaux. Merci à Leo Bns pour la vidéo.



Crédit vidéo : weSTREAM Brussels streaming company