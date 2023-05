VIDÉO. Vous vous souvenez du terrible Asafo Aumua ? Dans le même style, voici son frère, le démoniaque Levi

Autrefois passé par les Espoirs de l’UBB, Levi Aumua a parcouru beaucoup de chemin depuis. Jusqu’à s’engager aux Crusaders l’an prochain.

En Nouvelle-Zélande, cela fait bien longtemps que les commentateurs se délectent de ses prises de balle devenues légendaires, désormais. A l’instar d’un Taniela Tupou en Australie, Asafo Aumua fut propulsé très tôt en haut de l’affiche grâce à la publicité des réseaux sociaux. Il faut dire que comme son compère d’origine tongien, le garçon aux ancêtres samoans démolissait tout sur son passage dès son début chez les pros, à seulement 19 ans. Auteur d’un triplé en finale du Mondial U20 2017, il se fait aussi remarquer en ITM Cup, sa compétition fétiche, dans laquelle il culminait déjà à 13 essais inscrits sur ses 20 premiers matchs. Malgré une ascension retardée la faute à un manque de consistance souvent pointé du doigt, notamment en conquête, la boule de démolition des Hurricanes n'en reste pas moins l'un des plus grands potentiels de l’île maorie, à 26 ans désormais.

VIDEO. Mitre 10 Cup - Asafo Aumua, le talonneur qui mange des ailiers au petit-déjeuner a encore frappéTout ça pour quoi, au fait ? Eh bien pour parler de son frère, figurez-vous. Car être bâti comme un déménageur breton et "poser" ses adversaires comme on renverse des quilles s'avère être de famille chez les Aumua. Si leur soeur fait également de sacrés ravages en rugby féminin, que dire de Levi, 3/4 centre des Moana Pasifika ? Un garçon dont les plus fidèles supporters de l'UBB se souviennent peut-être, lui qui fut passé par les Espoirs du club en 2014/2015 et avait même disputé deux rencontres de Challenge Cup sous le maillot girondin. Avant de rentrer au pays et de certainement penser qu'il ne franchirait jamais le cap du rugby professionnel. Car pour voir l'Aucklander goûter au championnat des provinces néo-zélandaises, il faut attendre 2017 et une offre des Tasman Mako, qui cherchent alors à densifier leur milieu du terrain.

Évolution frappante

Taureau furieux de 1m85 pour 117kg, Aumua finit même par être inclus dans le groupe des Blues en 2019. Mais en surcharge pondérale et trop "bourrin" dans son profil à l'époque, pour le dire vulgairement, le grand frère d’Asafo ne se voit offrir que quelques bouts de match, sans être renouvelé l’année suivante. Peut-être Levi allait devoir s’en tenir à une carrière en ITM Cup, qui sait… C’est en tous cas ce qu’il a probablement cru jusqu’à il n’y a pas si longtemps, finalement. Détonnant de puissance avec la province des Havili, Jordan et consorts, Aumua est finalement appelé par les Moana Pasifika, cette franchise océanienne, antichambre des Samoa et Tonga, qui rejoint le Super Rugby en 2022.

VIDEO. Il met des culs à tout le monde, c'est le Tuisova du Super Rugby : Timoci TavatavanawaiDepuis lors, rien à dire, le garçon d’origine samoane est assurément la plus grande menace de cette équipe basée à Auckland, aux côtés de son compère de Tasman, le Tuisova du Super Rugby, Timoci Tavatavanawai. Auteur de 7 essais en 20 matchs sous ces couleurs, il s’est affirmé comme l’un des meilleurs centres de la compétition, de par ses courses tranchantes et sa capacité jouer à faire jouer derrière lui. Il faut dire qu’à 28 ans désormais, Aumua a énormément progressé - notamment physiquement - ces dernières saisons pour en arriver là. Délesté d’une dizaine de kilos (il culmine aujourd’hui à 106), le numéro 13 est plus remuant que jamais sur le terrain, sans avoir perdu sa force a l’impact. Regardez plutôt :



Si bien que les Crusaders, quintuples champions en titre du Super Rugby, ont décidé de le débaucher en vue des prochaines saisons. Prétendra-t-il un jour aux All Blacks ? Si entre son âge et la concurrence, la marche semble difficile à gravir, Aumua a montré qu’il en avait dans le réservoir. D’après la presse locale, c’est en tout cas pour savoir jusqu’où il est capable d’aller, qu’il quittera la franchise si chère à son cœur prochainement. En espérant simplement que les Moana ne deviennent pas, à terme, le prochain laboratoire des grosses écuries du Super Rugby…