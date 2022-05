VIDEO. Vous rêviez de voir un 8 griller un 3/4 à la course ? En Super Rugby, Valetini l'a fait !

En Super Rugby, le puissant Rob Valetini a fait valoir son âme de 3/4 le temps d'une action, jouant au pied avant de sprinter sur 50 mètres et de marquer !

On ne se fait aucun soucis pour vous : si vous suivez le rugby international au moins d'un oeil, le nom de Rob Valetini vous sonne forcément à l'oreille. Lui ? Vous savez, c'est ce grand gaillard australien de 1m91 pour 115kg, à la grosse tignasse ébouriffée et dont l'idole n'est autre que... Sébastien Chabal. Ça vous classe un peu le personnage !

Connu pour ses hits ravageurs et sa puissance balle en main, le numéro 8 des Brumbies compte déjà 19 capes à 23 ans et malgré tout, reste donc forcément un bon joueur de ballon au passage. Face aux Hurricanes ce week-end, il l'a d'ailleurs prouvé en faisant valoir son âme de 3/4... et avec quelle réussite ! Sur un ballon de récupération à hauteur de la ligne médiane, Valetini est servi immédiatement. Le jeu voudrait évidemment que le ballon soit rapidement écarté sur les extérieurs mais le natif de Melbourne voyant le champ profond dégarni, il tape - de sa patte gauche - un jeu au pied rasant droit devant avec la légèreté de Messi. Mais le meilleur reste à venir : le Wallaby poursuit son effort et donne tout pour suivre le ballon, qui roulait tranquillement vers l'en-but.

Tellement tout qu'il grille la politesse à Xavier Numia (pilier gauche) à la course, mais surtout à l'ouvreur Garden-Bachop, complètement dans les choux sur les premiers mètres. Au terme d'un sprint de 50 mètres et malgré le retour de ses poursuivants, c'est bien Valetini qui se jette le premier sur la gonfle au moment d'aplatir ! Un combo exceptionnel pour un joueur de ce gabarit, qui n'est pas sans rappeller les actions d'un certain Radike Samo, par ailleurs très proche de Valetini physiquement. Et qui a fait beaucoup de bruit en Australie, de même que la victoire 42 à 25 des Brumbies face aux coéquipiers d'Ardie Savea...