VIDEO. Une action, un essai : Leyds met Rhule sur orbite pour La Rochelle

Dans cette finale de Champions Cup, c'est La Rochelle qui a frappé en premier. Après 10 premières compliquées, la faute à un manque de discipline sanctionné à deux reprises par Sexton (0-6), les Rochelais se sont remis la tête à l'endroit sur la première réelle attaque de la partie. Après une touche, les Maritimes décident de chercher les largeurs. Thomas Berjon sollicite Leyds, qui passe magistralement les bras pour Raymond Rhule. Ce dernier se joue de l'arrière garde irlandaise pour plonger dans l'en-but (7-6). La Rochelle mène donc dans ce début de match face au Leinster.

Ruthless La Rochelle!



Just excellent play from Dillyn Leyds to split the defenders and lift the ball to Raymond Rhule. Serious pace and finish from the La Rochelle wing.#LEIvLAR #LEISR pic.twitter.com/kkMhKL5tk7