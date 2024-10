VIDEO. Un instant de pur rugby : Cette mêlée colossale du SAXV qui fait vibrer les fans de rugby

Ce vendredi soir, le stade Chanzy a vibré comme rarement. Dans cette rencontre de Pro D2 entre le SA XV et Biarritz comptant pour la 8e journée, les Charentais se sont imposés avec un score de 33 à 22.

Mais au-delà de la victoire, c’est une action en particulier qui a marqué les esprits, enflammé les tribunes et les réseaux sociaux : une mêlée monumentale où Soyaux-Angoulême a littéralement fait voler le pack biarrot.

L’image est saisissante. En fin de rencontre, alors que Biarritz espérait revenir dans le bonus, le SA XV a envoyé une dernière cartouche. Les avants charentais se sont rassemblés comme un seul homme et ont enfoncé leurs homologues basques. Une poussée d’une rare puissance qui a fait reculer le BO de plusieurs mètres, sans qu’ils puissent opposer la moindre résistance.

Ok la #PROD2 c'est du jeu et des essais mais on en parle des mêlées ? 😮

Le @SAXV_Charente déplace le pack adverse façon experts du déménagement 🚚 Quelle poussée ! pic.twitter.com/1GABXb3TnZ