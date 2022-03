VIDEO. Trop véloce pour Barrett, Nanai-Seturo ne lui a laissé que son crampon en souvenir

Lors du match de Super Rugby entre les Chiefs et les Blues, Beauden Barrett n'a pas été en mesure de stopper Etene Nanai-Seturo.



Ce samedi, les Blues ont gâché le 100e match de Brad Weber avec une victoire 24 à 22. Bryn Gatland a eu l'occasion de donner la victoire aux visiteurs en fin de partie sur pénalité, mais le ballon a fui les perches. Les locaux ont inscrit trois essais par Clarke, Sotutu et Telea en réponse au doublé du demi de mêlée des All Blacks, Weber, et à la réalisation d'Etene Nanai-Seturo. Tout en appuis et en vitesse, l'ailier a mis le feu à la défense à la 20e puis au retour des vestiaires. Sur un mauvais coup de pied des Blues, il a battu deux défenseurs et non des moindres puisque Beauden Barrett était monté en pointe. Véloce, il s'est défait du All Black puis de Telea en passant sous ses bras. Il a ensuite accéléré et résisté au retour Barrett, ne lui laissant comme souvenir que son crampon. Une course qui débouchera sur le carton jaune de Clarke et la deuxième réalisation de Weber.