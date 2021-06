VIDÉO. Top 5 des derniers matchs à suspens entre Perpignan et Biarritz avant la finale

Voici un top des cinq derniers matchs les plus tendus entre deux des équipes les plus mythiques de France : Perpignan et Biarritz.

Samedi , l’USAP et le B.O s’affronteront en finale de Pro D2, pour espérer remonter en première division. Un match qui s’annonce déjà serré. Et pour cause, les derniers affrontements entre les deux formations ont été relativement tendus. Voici un top des cinq derniers matchs les plus tendus entre deux des équipes les plus mythiques de France. Pro D2. USAP/BO. Julien Candelon : ''pas de surprise à retrouver ces deux clubs en finale''

8 avril 2021 :

C’est le dernier match serré en date et c’était lors de la 26e journée de Pro D2 de cette année. On assiste à un duel de buteurs entre Hart et Jaminet, avant que Biarritz ne marque un essai sur interception, par l’intermédiaire de l’ailier Barry. À la 40e, sur un ballon porté effondré à 5 m de l’en-but Catalan, l’arbitre inflige un carton jaune à Lemalu, en plus d’un essai de pénalité. 9-20 pour Biarritz à la pause. L’USAP recolle grâce à un essai de Lam, avant que l’ouvreur Volavola n’y aille de son essai, dix minutes plus tard. L’étau se resserre après la transformation : 23-20. Deux pénalités supplémentaires plus tard, les Sang et Or se détachent : 29-20. Le B.O inscrit un essai à trois minutes du terme et le score est maintenant de 29 à 27. Ça ne sera malgré tout pas suffisant. Les Basques se réveillent trop tard et ce sont les Perpignanais qui remportent donc le match, 29 à 27.

20 février 2020 :

Pro D2. Lucas Peyresblanques, le (presque) petit basque au grand avenirAprès un échange de pénalités entre Bousquet et Bernard dans le premier acte, l’USAP mène à la pause, 6 à 12 sur la pelouse d’Aguiléra. L’arrière catalan enchaine trois points au retour des vestiaires. Mais cinq minutes plus tard, Steffon Armitage plante un essai, après une séance de pick and go. Suite à la transformation de Bernard, le B.O recolle au score : 13-16. Dans la foulée, Pujol inscrit également un essai pour l’USA Perpignan et 13-22 après la transfo’. Encore une fois, les Basques se réveilleront trop tard, avec un essai du talonneur Peyresblanques à 73e. Malgré des tentatives de relances depuis leur 22, le B.O s’incline à domicile. Score final : 18-22.

5 décembre 2019 :

C’est Perpignan qui commence le plus fort, en inscrivant un essai transformé et une pénalité. Par la suite, l’ouvreur basque, Bernard, resserre l’écart grâce à trois coups de pied, dont un drop : 10 à 9 après 30 minutes. Cinq minutes plus tard, c’est l’ailier Gavin Stark qui réalise un exploit pour permettre au B.O de prendre le large. Une percussion, un jeu au pied rasant à suivre, et 50 mètres plus loin, il aplatit. Sensationnel ! 10-19 pour les Rouge et Blanc à la pause. Une fois n’est pas coutume, Bernard inscrit le deuxième drop de la partie et creuse encore un peu plus l’écart. Mais à la 48e, sur une relance de 80 mètres, avec des courses tranchantes et du soutien, l’USAP inscrit un essai de Lemalu. Malgré la transformation manquée, Bousquet se rattrape avec une pénalité deux minutes plus tard. 22-21 pour les Basques après 54 minutes. Mais Perpignan va terminer plus fort, grâce à une pénalité et essai. Les derniers trois points de Bernard n’y pourront rien. Le B.O s’incline 29-25 malgré une ultime possession dans les 22 catalans à deux minutes de la fin.

1 décembre 2016 :

La première période se joue aux pénalités, et à la pause, c’est Biarritz qui mène en tête 9 à 6. Mais cette première partie est surtout marquée par un carton rouge pour l’Usapien, Cocagi, après un coup de pied sur un joueur au sol. Le deuxième ligne Basque, Singer, se prend, lui, un jaune pour s’être fait justice lui-même. Dans le second acte, Lucu inscrit une pénalité d’entrée. Il sera répondu par un essai Catalan. Ensuite, Lucu et Ecochard se répondent au pied : 16-15 pour le B.O après 62 minutes. Mais dans le money time, tout va très vite. Après un ballon écarté sur l’aile pour les Biarrots, Mafi tape à la main dans le ballon, et c’est donc un essai de pénalité accordé aux Basques. Et comme double peine, le Perpignanais écope d’un carton jaune pour cette faute. Deux minutes plus tard, le numéro 9 Sang et Or inscrit trois points. 22-19. Après un coup de pied à suivre, l’ailier de Perpigan, Pujol, inscrit un essai à sept minutes de la fin. Mais bien gêné par Hamdaoui, l’ailier commet un en-avant. Le score n’évoluera plus et les visiteurs s’inclinent 22-19.

21 février 2016 :

À la 8e minute, Lucu débloque le compteur et permet aux siens de mener 3 à 0. Mais Chateau, le capitaine Sang et Or, joue rapidement une pénalité à 5 m de l’en-but adverse, après une mêlée effondrée. Après la transformation, l’USAP mène 3 à 7. Lucu enquillera une autre pénalité par la suite. Et à 38e, Alex Arrate est parfaitement servi à hauteur par Lucu, et va inscrire l’essai en face des perches. À la pause, Biarritz mène donc 13 à 7. La deuxième période sera un chassé-croisé entre les deux buteurs, et après 51 minutes, le B.O devance l’USAP au score : 19-13. À la 60e, le troisième ligne de Perpignan, Strokosch marque en coin. Mais une fois encore, pour lui répondre, Davies récupère le ballon sur la ligne médiane, et s’en va en Terre promise. Après une pénalité de chaque côté, les Basques s’imposent 27-21 à domicile.