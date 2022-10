VIDEO. TOP 14. Grâce à l'entrée de son banc, le LOU fait vaciller l'UBB et sort de la zone rouge

Bousculé par l'UBB pendant une heure, Lyon s'en est finalement remis à l'apport des Couilloud ou Sobela, en sortie de banc. Pour une victoire 36 à 21.

Il aura donc fallu 50 minutes et l'entrée de la première vague de changements pour voir le LOU enfin sortir les crocs. Et montrer son caractère. Car jusque-là, on pensait presque les Bordelais être comme chez eux à Gerland, tant jamais les hommes de Garbajosa ne semblaient les avoir bousculé en première période. Et puis Baptiste Couilloud et Patrick Sobela sont entrés, d'abord. Réaction immédiate : Saghinadze marquait en coin le premier essai rhodanien du match, suite à une belle et longue séquence, sublimée par une percée du 2ème ligne anglais Joel Kpoku.

Le staff lyonnais, sûr de sa stratégie, envoyait alors une deuxième cohorte de remplaçants sur le pré (Taufua, Charcosset, Regard), qui allait enfoncer le clou. Le LOU se faisait toujours plus pressant et après une belle combinaison en touche, Jordan Taufua marquait en force deux temps de jeu plus tard, à la 71ème minute au pied des poteaux. Le 3ème ligne néo-zélandais faisait à son tour plonger l’UBB dans le doute, mais aussi dans ses retranchemements. Elle qui encaissera un nouvel essai de Dumortier sur un contre en toute fin de match, synonyme de défaite non bonifiée et de valises bien pleines, au moment de quitter le 69. Très cher payé, pour une équipe bordelaise pas récompensée. Mais qui a touché du doigt la notion de "finisseurs", face à l'entrée du banc lyonnais...

