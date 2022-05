VIDÉO. Top 14. Au forceps, Castres arrache sa qualification en venant à bout de l'USAP

Le Castres Olympique a décroché sa qualification pour les phases finales ce dimanche soir, en signant un succès bonifié face à l'USAP (28-12).

Après Montpellier et l'Union Bordeaux-Bègles, le Castres Olympique a décroché sa qualification ce dimanche soir pour les phases finales, en signant un succès laborieux, mais bonifié face à Perpignan. Les Castrais, invaincus à Pierre-Fabre depuis fin décembre 2020, ont parfaitement démarré la rencontre, grâce à une pénalité d'Urdapilleta et un essai de Botitu. Mais accrocheur, l'USAP a peu à peu comblé son retard, face à un CO hésitant. Sans Jaminet, sorti blessé en début de match, c'est donc Tristan Tedder, qui par 4 fois, convertissait des pénalités. Si bien qu'à cinq minutes du terme de cette première mi-temps, les Catalans, contre toute attente, mènent sur la pelouse tarnaise (11-12). Oui mais voilà, à la suite d'un cafouillage près de leur ligne, les hommes de Patrick Arlettaz se verront acculés dans leurs cinq mètres. Et alors que les Castrais insistent, Lam puis Delguy écoperont chacun d'un carton jaune. Ce dernier sera d'ailleurs bien plus préjudiciable pour les visiteurs, car en volleyant le ballon hors des limites du terrain, l'Argentin sanctionnera son équipe d'un essai de pénalité. 18-12 aux citrons.

CLASSEMENT. TOP 14. Trois clubs déjà qualifiés, six encore en course

Bien que brouillons, les partenaires de Mathieu Babillot, après une pénalité, inscriront l'essai du bonus offensif par Filipo Nakosi (72e). Castres s'impose donc logiquement (28-12) et s'affirme plus que jamais comme un réel candidat au Brennus. Troisième, à égalité avec l'UBB, second et à un point du MHR, le CO peut toujours rêver d'une qualification directe pour les demi-finales. Il faudra pour cela battre, Pau, dans quinze jours. En revanche, l'USAP, reste treizième, à trois longueurs de Brive. Mais la dernière journée s'annonce alléchante. Alors que les Corréziens se déplacent à Paris, Perpignan reçoit l'UBB et peut rêver, d'un maintien direct en cas de succès. En revanche, les Catalans ont peut-être perdu pour la fin de saison, Melvyn Jaminet, touché au genou.