VIDEO. Timing impeccable, plaquage parfait : Tevita Kuridrani sublime l'art du caramel

Retrouvez en vidéo le superbe plaquage de Tevita Kuridrani (Western Force) face aux Queensland Reds.

La Western Force n'est pas morte, et elle le prouve. La franchise basée à Perth a su "profiter" du COVID-19 et des nouvelles formules du Super Rugby pour faire son grand retour sur le devant de la scène. Avec un effectif vieillissant, la Force a tout de même gagner la moitié de ses matchs, pour monter sur le podium.

Et le dernier succès a été obtenu face au leader, les Reds, malgré un bel essai de Taniela Tupou.

VIDEO. Super Rugby. Surpuissant Taniela Tupou qui casse 5 plaquages et bat 7 défenseurs pour l'essaiMais cet essai n'est pas la seule action du match qui vaut le coup d'oeil. Et cette fois-ci, le coup d'éclat est signé d'un joueur de la Western Force, Tevita Kuridrani. Le centre des Wallabies est revenu au pays. Et comme à son habitude, il se montre... solide au contact, comme en témoigne son superbe plaquage sur Hunter Paisami. Le timing est parfait, le plaquage est dans les règles : à montrer dans toutes les écoles de rugby !

Et aussi :

