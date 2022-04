VIDEO. Super Rugby. Non mais vous avez vu cet essai impossible de Manasa Mataele ?

Le match de Super Rugby entre la Western Force et les Melbourne Rebels a été marqué par le superbe essai acrobatique de Manasa Mataele.

Super Rugby - Manasa Mataele a réalisé la passe la plus incroyable de l'année ! [VIDÉO]Manasa Mataele avait un peu disparu des radars depuis sa fantastique passe réalisée avec les Crusaders en 2019. Mais il semble avoir retrouvé de sa superbe sous les couleurs de la Western Force. En sept matchs, le Fidjien a déjà inscrit quatre essais. Le dernier en date face aux Melbourne Rebels a été de toute beauté. Et si la victoire n'a pas été au rendez-vous pour un tout petit point d'écart, 21-22, l'ailier a tout de même brillé. Servi en bout de ligne par son deuxième ligne, il a réussi à se défaire du dernier défenseur en plongeant vers l'en-but. Il ne s'agit pas ici d'un saut pour éviter le plaquage. Lequel aurait pu être pénalisé par l'arbitre. C'est le plaqueur par son action qui a poussé Mataele hors des limites du terrain. Cependant, le Fidjien a eu assez de lucidité et de dextérité pour conserver la possession du ballon et le placer dans le coin du pré pour un essai spectaculaire (à partir de 1'41).