VIDEO. SUPER RUGBY. Les Reds dégoutent les Rebels avec un contre assassin de 80m

Les Reds ont remporté une très belle victoire sur la pelouse des Rebels en marquant cinq essais dont celui-ci par Tate McDermott après un superbe contre.

Ça aurait pu être l'un des plus beaux essais collectifs de la saison en Super Rugby. Mais au lieu de ça, les Rebels ont subi un contre assassin de la part des Rebels ce samedi. Tout est parti d'un ballon perdu au centre du terrain par les visiteurs. Le numéro 9 James Tuttle a bien senti le coup et rapidement écarté le cuir. Une superbe série de passes dans un timing parfait a suivi la prise d'intervalle du deuxième ligne Philip jusqu'à ce que Tuttle retrouve la possession sur les 22 mètres des Reds. Mais tout le monde n'avait pas suivi. Sans soutien, les gratteurs du Queensland n'ont eu aucun mal à récupérer le ballon. Et notamment Fraser McReight qui levé la tête et mis les cannes et retrouvé son compère de la 3e ligne Wilson qui a remis intérieur à un Tate McDermott très bien placé à la manière d'un Antoine Dupont. Un essai décisif pour les Reds qui ont l'emporté 36 à 32.