VIDEO. RUGBY. XV de France. Romain Ntamack délivre (enfin !) les Bleus face à l'Ecosse après un beau lancement léché

Ce samedi, les Bleus affrontent l'Ecosse à Saint-Etienne. Après un début de match poussif, le XV de France a fini par trouver la faille par l'intermédiaire de Romain Ntamack.

Ce samedi, les Bleus affrontent l'Ecosse à Saint-Etienne. S'il s'agit du deuxième match en une semaine entre les deux nations, c'était le premier match d'une grande partie des joueurs alignés ce week-end.



En effet, le staff avait choisi de mettre une équipe composée de la majorité des cadres habituels. Comme on pouvait l'imaginer après plusieurs mois sans jouer un match international, ils ont manqué de rythme et d'automatismes dans ce premier acte.



A l'inverse, leurs adversaires jouaient déjà leur troisième rencontre avant la Coupe du monde. Ils ont donc mis beaucoup de rythme dès l'entame et ainsi inscrit le premier essai de la partie.



Petit à petit, les Tricolores, plutôt agressifs en défense, ont commencé a retrouvé leurs marques, notamment grâce à une bonne conquête. C'est d'ailleurs une bonne mêlée proche de la ligne que les Bleus ont pu lancer leur jeu avec un départ de Dupont qui a combiné avec son coéquipier du Stade Toulousain. L'ouvreur a mis les cannes et pris le meilleur sur les défenseurs.