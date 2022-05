VIDÉO. Rugby. Percée de 20 mètres, passe au pied spectaculaire, Quade Cooper brille une fois de plus au Japon

Quade Cooper nous a une nouvelle fois gratifier d'une action de grande classe ce samedi lors du succès de sa formation des Kintetsu Liners face aux Honda Heat.

Quade Cooper n'en finit plus de nous régaler au Japon. Alors qu'on l'a vu précédemment s'illustrer à la main, avec une passe de quaterback à faire pâlir Tom Brady ou une chistera spectaculaire, c'est désormais au pied que l'international australien aux 77 sélections s'est fait remarquer. Ce samedi, les Kintetsu Liners, formation de Cooper, accueillaient les Honda Heat. Les locaux se sont brillamment imposés (47-17), avec donc une superbe dernière réalisation à dix minutes de la fin de rencontre. À la suite d'une touche, le centre Yoshimoto sert parfaitement Quade Cooper intérieur et le place dans l'intervalle. Ce dernier casse un plaquage, s'infiltre dans la défense visiteuse, et adresse une merveille de passe au pied pour son ailier Kataoka, qui n'a plus qu'à se saisir de la gonfle et aplatir.

VIDÉO. Le magicien Quade Cooper régale (encore) avec une chistera et un essai

Quade Cooper, 34 ans, avait fait son retour avec les Wallabies l'été dernier, après 4 ans d'absence. Il pourrait endosser une nouvelle fois le numéro 10 pour les tests de juillet contre l'Angleterre même si la concurrence avec James O'Connor (blessé actuellement au genou) ou dans une moindre mesure avec le jeune Noah Lolesio s'annonce rude.