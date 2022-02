VIDÉO. RUGBY. OUTCH ! En Fédérale 3, une pénalité de 62 mètres permet à Caen de l'emporter face à Évreux !

Ce week-end, le buteur du Stade Caennais a permis aux siens de l'emporter sur la pelouse d'Évreux, grâce à une pénalité de plus de 60 mètres.

Nos amateurs ont du talent ! Ce dimanche, le Stade Caennais (5ème de la poule 1 de fédérale 3) se déplaçait sur la pelouse d'Évreux (3ème). Un match aux allures de phases finales, les deux formations luttant pour sortir de cette poule, et espérer monter en Fédérale 2. Et dans cette rencontre qui vit finalement Caen l'emporter à l'extérieur (27-28), la lumière est venue du buteur des visiteurs. Auteur de 7 pénalités et d'une transformation, le joueur de Caen a réussi à maintenir son équipe dans le match, malgré les 5 essais inscrits par leurs adversaires ce dimanche. Une réussite au pied qui ne permettait néanmoins pas à Caen d'être devant, à moins d'une minute de la fin de la rencontre. Menés 27-25, les Normands pensaient se contenter d'un bonus défensif, jusqu'à ce que l'arbitre sanctionne les locaux à 60 mètres de leur ligne. Une faute qui coûtera cher, puisque le buteur du Stade Caennais ne trembla pas, et offrit la victoire à son équipe dans les derniers instants de la rencontre.

Rugby Amateur : le Stade Caennais (Fédérale 3) lance un appel pour éviter la relégation administrativeCette victoire de Caen à Évreux permet au club de revenir dans la course aux barrages. En revanche, c’est un coup d’arrêt pour Évreux (37 points) qui, en cas de victoire, aurait pu se rapprocher des deux premiers de la poule, le MLSGP (1er à 42 points) et Versailles (2ème à 41 points). Les deux prochains matchs des Ebroïciens seront capitaux, eux qui se déplacent chez le deuxième, avant de recevoir le leader dans la foulée. Merci encore à Marc Boissée de nous avoir transmis cette vidéo.



