VIDÉO. RUGBY. Le XV de France Féminin assomme le Pays de Galles et célèbre la carrière de Jessy Trémoulière

Ce dimanche 23 avril, Jessy Trémoulière a fait ses adieux au public français devant un Stade des Alpes plein à craquer.

C’est l’une des plus grandes joueuses de sa discipline. Pour la quatrième journée du Tournoi des Six Nations Féminin, Jessy Trémoulière a été célébrée. Au terme du match, la capitaine Audrey Forlani lui a remis un maillot floqué “Merci Jessy” devant le public du Stade des Alpes de Grenoble. Ce dimanche 23 avril, les joueuses et le public ont pu communier pour célébrer la dernière parade de la Meilleure joueuse World Rugby de la décennie 2010-2020.

Du haut de ses 76 sélections, la native du Puy-de-Dôme a remporté deux Grand Chelem avec le XV de France Féminin (2014 et 2018). En club, elle obtient le titre de champion de France avec sa formation de l’AS Romagnat en 2021. La semaine prochaine à Twickenham et devant une affluence record, elle aidera les Bleues à en décrocher un nouveau face à une Angleterre favorite au titre. Au terme du match, la joueuse s’est exprimé au micro de France TV en délivrant les ressentis autour de son dernier match international dans l’Hexagone :

Aujourd’hui, je ressens de la joie. Je savais que ça allait s’arrêter aujourd’hui. Je pense qu’aujourd’hui, j’ai conclu ce chemin parcouru de la plus belle des manières. J’ai pris du plaisir à jouer et avec les copines, on a créé des bons souvenirs. D’autant plus avec le public, c’était une belle après-midi.”

La France domine, mais se relâche en deuxième période

Avant cette célébration, il y a eu un match. Cette rencontre, l’équipe de France l’a pris par le bon bout. Dès les premières minutes, la supériorité française s’est fait sentir. Les Bleues étaient capables d’accélérer le jeu et les Galloises peinent à suivre la cadence. Dès la deuxième minute de jeu, Romane Ménager va aplatir dans l’en-but et quelque temps après, c’est Gaëlle Hermet qui l’imite avec une superbe action. Pour le bonus offensif, Mélissandre Llorens offre les 5 points à ses coéquipières avec un doublé. Les Bleues rentrent au vestiaire avec le bonus offensif en poche et une domination claire. Score à la mi-temps : 29 à 0

Mais au retour des vestiaires, replante un nouveau clou par l’intermédiaire d’Escudero et prend le grand large. Avec plus de 30 points d’avance, la victoire est assurée. Avec cette certitude en poche, la dynamique ne sera plus la même pour l’équipe visiteur. Conquérantes, les Galloises vont imposer un jeu plus physique à la France. Elles investissent la moitié de terrain tricolore et plantent deux essais coup sur coup. En 6 minutes, les femmes en rouge viennent de marquer 14 points et les Françaises acceptent le jeu du combat qui leur est astreint. Petit à petit, la large victoire se dessine tout de même pour les coéquipières d’Audrey Forlani qui contiennent leurs adversaires du jour. Pour mettre la cerise sur le gâteau, Rose Bernadou arrive en Terre promise en toute fin de match. Score en fin de match : 39 à 14

