VIDEO. RUGBY. Dupont et Ramos relancent, Ollivon dépose Russell, le XV de France enflamme Geoffroy-Guichard

Le XV de France a inscrit deux essais en l'espace de quelques minutes lors de la reprise du match face à l'Ecosse. Un cinglant 14 à 0.

Quelle entame de seconde période ! Le XV de France est revenu sur la pelouse de Geoffroy-Guichard avec de l'envie et surtout de la vista ! Penaud a trouvé la faille dès la reprise après un énorme travail d'Antoine Dupont. Quelques instants plus tard, on a retrouvé le capitaine des Bleus sur une touche rapidement jouée par Ramos.

Le numéro 9 a remonté le cuir avant de servir son arrière qui a déposé un défenseur sur les appuis en bord de touche avant remettre à l'intérieur pour Charles Ollivon. L'excellent 3e ligne de Toulon a alors mis les cannes et pris le meilleur sur Russell. Une entame de feu pour les Tricolores.