VIDEO. Rugby à 7. 😱 Vous n'avez jamais vu un essai comme ça et ce joueur non plus

Le rugby √† 7 ne cessera jamais de nous surprendre. On pensait (presque) avoir tout en termes d'actions spectaculaires et inattendues, mais cet essai du Canada face aux USA √† Singapour, c'est une certainement une premi√®re sur le circuit mondial de la discipline. L'Am√©ricain Kevon Williams ne souviendra longtemps de la fin du match face aux voisins canadiens. Quand bien m√™me elle n'a pas eu d'incidence sur le r√©sultat final. Les Eagles avaient d√©j√† la victoire dans la poche apr√®s avoir marqu√© cinq essais contre un seul pour les Canadiens (33-7). Mais ces derniers, l'image d'Anton Ngongo, n'ont rien l√Ęch√© jusqu'√† la derni√®re seconde. Au moment o√Ļ Williams a d√©gag√© le cuir en ballon mort, il a trouv√© un poteau sur sa route. D√©vi√© de sa trajectoire, l'ovale a atterri dans l'en-but des USA pour un essai gag du Canada par Ngongo, qui avait tr√®s bien suivi l'action.

You've *never* seen a try like this before



Never. Trust us



ūüėģūü§Į#HSBC7s | #Singapore7s pic.twitter.com/wkIJ508KX5