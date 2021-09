VIDEO - Revivez le magnifique duel de numéros 8 entre Sergio Parisse et Sekou Macalou

La rencontre entre Toulon et le Stade Français a donné lieu à un superbe affrontement entre les deux numéros 8 Parisse et Macalou. Le maître face à l'élève.

Toulon - Stade Français, ce n'était pas le duel de l'année. Non pas que l'affiche ne s'y prêtait pas, mais plutôt que les Parisiens, frappés par un virus et visiblement venus sur la côte varoise comme en vacances, n'y étaient pas. Mais alors vraiment pas. De mémoire d'observateur, cela faisait d'ailleurs bien longtemps qu'on n’avait pas vu une équipe jouer aussi en dilettante, apparaître aussi peu engagée et concernée lors d'une rencontre de Top 14.

Malgré tout, comme souvent, un Stadiste est sorti du lot et sans surprise, il s'agit de Sekou Macalou. Avec Van der Mescht, Lapègue et Glover, le troisième ligne centre international a probablement été le seul homme de la capitale à évoluer a son niveau et tenir tête aux Toulonnais. Mieux, s'il n’a pas réalisé une des longues revauchées auxquelles il nous a tant habitué (malgré quelques différences effectuées), le natif de Sarcelles a tout de même sorti une grosse performance défensivement, où il a beaucoup bataillé.

Et cela a donc proposé un sacré duel avec le vétéran Sergio Parisse, 38 ans, mais toujours vert comme un sapin. L'ancien capitaine de la Squadra Azzura a en effet lui aussi réalisé une grande partie, notamment sur le plan offensif, lui. En effet, Toulon avait la main mise sur le ballon et l'Italien s'en est donc donné à coeur joie pour se rendre disponible, créer des brèches et surtout réaliser des offrandes pour ses coéquipiers. En ce sens, son offload et sa chistera dans le dos et à l'aveugle pour décaler à chaque fois Gabin Villière sont des modèles du genre. Un duel en guise de choc des générations, à savourer sans modération !