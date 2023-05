VIDEO. Refoulé comme un geek devant une boite de nuit, Morgan réussit une passe incroyable pour l'essai !

Le match de Super Rugby entre les Hurricanes et Moana Pasifika a été marqué par la passe incroyable d'Aidan Morgan pour l'essai de Rayasi à l'heure de jeu.

Les Hurricanes n'ont pas fait dans la dentelle ce samedi face à Moana Pasifika en Super Rugby. La franchise néo-zélandaise a passé la ligne de craie à onze reprises ! Pour un score sans appel de 71 à 22. Le 3e ligne des All Blacks Ardie Savea s'est notamment fendu d'un triplé. Tandis que l'ailier Kini Naholo a fait parler sa vitesse pour un doublé. Mais l'essai qui a marqué les esprits, c'est celui de Rayasi à l'heure de jeu. Le Néo-Zélandais pas eu besoin de beaucoup s'employer contrairement à ses coéquipiers et notamment Aidan Morgan. Marqueur au quart d'heure, il a bien failli doubler la mise après un très bon travail des avants qui ont enchainé les offloads dans les 22 mètres. Arrivé lancé au soutien, le numéro 10 a alors tenté le tout pour le tout en mode football américain. Il est alors projeté en avant face à deux défenseurs, pensait sans doute passer par-dessus. Mais il a été refoulé à l'entrée comme un nerd devant une boite de nuit. Néanmoins, il a eu la lucidité et l'agilité suffisantes pour se retourner et faire vivre le cuir pour Rayasi. Pour l'une des actions les plus spectaculaires de la saison.