VIDEO - Quand PS Du Toit (120kg) se fait violemment asseoir par Cornal Hendricks (96kg) !

Le meilleur joueur du monde 2019 s'est fait "posé" par le vétéran Cornal Hendricks sur une percussion... OUTCH !

Vous le savez, l'Afrique du Sud aime les grands blonds en troisième ligne, ceux capables de de faire mal à l'adversaire, d'être agressif au possible. De Schalk Burger à Juan Smith, en passant plus récemment par Pieter-Steph Du Toit, les Springboks ont donc eu leur lot de boucles d'or bodybuildés, souvent avec réussite d'ailleurs tant ont connaît la renommée des trois joueurs précédemment cités. Le premier fut même désigné joueur de l'année par l'IRB en 2004, quand Du Toit est le dernier a avoir reçu cette distinction par World Rugby, en marge du Mondial 2019 au Japon.

Sauf qu'à force d'être un tyran sur la pelouse et de rafler tous les trophées, vos adversaires finissent par avoir comme plus gros fantasme l'envie de vous rendre la pareille. Et c'est ainsi que le golgoth (2m pour 120kg) des Stormers s'est littéralement fait "poser" par son ancien partenaire en sélection, Cornal Hendricks. Grâce à une superbe course rentrante et tranchante, l'ancien ailier international a compensé la différence de poids (24 kilos d'écart !) pour faire exploser Du Toit comme ça ne lui été probablement jamais arrivé. Reste que, et c'est à souligner, le 3ème ligne aux 55 sélections a quand même réussi à le faire tomber en l'enserrant avec ses jambes... Le vice fait aussi partie du métier !