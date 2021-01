VIDEO. QI rugby élevé, côté obscur, Beattie dresse le portrait de Fabien Galthié

Johnnie Beattie, qui a évolué sous les ordres de Fabien Galthié, dresse un portrait objectif du sélectionneur du XV de France avant le Tournoi.

Sauf changement de dernière minute, le coup d'envoi du Tournoi sera donné dans moins de deux semaines. En l'espace d'un an, les Bleus ont changé de statut. Fabien Galthié est loin d'être étranger aux performances tricolores en 2020. Depuis son arrivée en tant que sélectionneur, le technicien a insufflé une nouvelle dynamique chez les Bleus. Les résultats sont là, les joueurs prennent plus de plaisir et les supporters sont ravis de retrouver une équipe de France compétitive. Pour l'Ecossais Johnnie Beattie, qui a évolué sous ses ordres à Montpellier Fabien Galthié a toujours été fait pour être sélectionneur. "En club, c'est particulier car vous essayez de construire quelque chose au quotidien mais ça prend des années. On se disait qu'il serait parfait à la tête d'une sélection parce que tu travailles seulement pendant quatre ou cinq semaines." Selon lui, via Rugby Pass, l'ancien entraîneur héraultais a trouvé son équilibre chez les Bleus. Il n'a pas besoin de travailler avec des gens avec qui il ne s'entend pas. "Il travaille avec les meilleurs et c'est sa place. Il a dû attendre plusieurs années pour y parvenir mais maintenant il est en place et il fait un super travail".

Fabien Galthié vu par Johnnie Beattie ? Un génie tyranniqueEn mars dernier, Beattie avait évoqué le caractère très spécial de son ancien coach. Près d'un an plus tard, son avis n'a pas vraiment changé. Les résultats des Tricolores ont cependant confirmé ce qu'il pensait depuis longtemps. "C'est le coach le plus technique avec qui j'ai pu travailler. De très loin le meilleur entraîneur de l'attaque. J'ai joué mon meilleur rugby sous ses ordres quand j'étais à Montpellier pendant deux ans. Il est extrêmement perspicace et possède un QI rugby très élevé. Il fait un boulot extraordinaire avec les Bleus dans ce domaine. Mais il y a toujours un mais." L'Écossais d'évoquer le côté obscur de Galthié au quotidien au sein d'un club. "Yvan Watremez a souffert d'anxiété en raison de la manière dont il était traité. Il avait peur de sortir de sa voiture pour aller à l'entraînement. Il a fallu qu'on aille dire à Fabien d'arrêter."



Il se souvient également qu'il prenait les joueurs par les oreilles pour le replacer en défense tout en leur criant dessus. Watremez n'est d'ailleurs pas le seul à avoir fait les frais du management très particulier du sélectionneur des Bleus. Ainsi, l'Argentin Lucas Amorosino qui avait été prolongé de trois saisons par Altrad avait finalement dû quitter le club parce que Fabien Galthié n'avait pas pris part aux discussions. Pourtant, il souhaitait le conserver mais il avait quand demandé son départ. Le président du MHR avait dû payer les trois ans de contrat au Puma. "Il a cette forte personnalité, ce côté buté, mais d'un autre côté, c'est un formidable entraîneur."