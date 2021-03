VIDÉO. Pro D2. L'USAP pulvérise Provence Rugby avec un Tilsley en feu

L'USAP a déroulé face à Provence Rugby avec un Georges Tilsley dans tous les bons coups, mais également les mauvais. Les Perpignanais repassent provisoirement leaders de Pro D2.

Le duel entre Perpignan et Vannes continue de nous tenir en haleine en haut du classement de la Pro D2. À ce duo à la cadence infernale pourrait s'ajouter Biarritz, troisième et quelques longueurs derrière. Mais malgré leur bonne saison, les Basques semblent légèrement décrochés dans la course aux deux premières places. Ce jeudi, en s'imposant de fort belle manière face à Provence Rugby, les Catalans sont repassés devant leurs homologues Bretons au classement, avant le match de ces derniers ce vendredi à Montauban. Dans son antre d'Aimé Giral, Perpignan a pu s'appuyer sur son ailier Georges Tilsley en grande forme. Alors que l'USAP était mené 3-0 et en infériorité numérique, l'ailier néo-zélandais a profité d'une touche perdue par les visiteurs pour s'infiltrer dans la défense aixoise. D'une feinte de passe d'abord il franchissait le premier rideau avant de finir sa course 60 mètres plus loin entre les barres, éliminant le dernier défenseur et ce malgré un deux contre un évident. Ce même Tilsley qui quelques minutes plus tard, amorçait une relance de ses 22 mètres pour passer en revue la défense adverse pour une action qui aurait pu se conclure sur un essai de pénalité. Qu'importe, les pensionnaires d'Aimé Giral plongeront deux autres fois en Terre promise par Bachelier et Chouly avant que sur la sirène, Tilsley -encore lui me direz-vous- ange et démon de son équipe, n'échappe le ballon dans l'en-but.

En seconde période, les Usapistes récidiveront en plantant une nouvelle fois la bagatelle de trois essais. Volavola, puis Deghmache et enfin Pujol sur une magnifique combinaison viendront alourdir l'addition (42-3). Avec cette victoire, l'USAP continue donc d'imposer un gros rythme au sommet de la Pro D2, et met la pression sur Vannes. Pour Provence Rugby, c'est une nouvelle défaite, la septième consécutive. Cette fin de saison ressemble à un long chemin de croix pour les hommes de Fabien Cibray qui conservent néanmoins un matelas confortable sur Valence Romans le premier relégable avec 12 points d'avance. Attention toutefois de ne pas trop se relâcher sous peine de voir le spectre de la relégation venir hanter les têtes aixoises.