VIDEO. Pro D2. Lionel Beauxis tire sa révérence sur une dernière action symbolique et pleine d'émotion

Ce jeudi, l'international français Lionel Beauxis a mis un terme à sa carrière, après avoir réalisé un dernier geste de grande classe.

Ça y est. À presque 36 ans, l'ancien ouvreur du XV France Lionel Beauxis a définitivement mis un terme à sa carrière. Une légende du rugby français, qui sera passé par la Section Paloise, le Stade Français, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Oyonnax et pour finir par l'AS Béziers. C'est d'ailleurs avec ce dernier club que Beauxis a décidé de tirer sa révérence ce jeudi, face à Carcassonne. Une rencontre historique en tout point : tout d'abord, elle a permis à l'USC de se qualifier pour la première fois en phases finales de Pro D2 (victoire de Carcassonne 14-16). Mais au-delà de ça, cette rencontre a surtout été le théâtre des derniers points inscrits par Lionel Beauxis en professionnel ! Une transformation magnifique en coin, symbole du talent face aux perches du natif de Tarbes. Un moment d'autant plus émouvant, puisque ce dernier sortira dans la foulée, sous les applaudissements du Stade Raoul-Barrière.

Quid désormais de ce joueur incroyable, deux fois champions de France et une fois vainqueur du Tournoi des 6 Nations ? Si Béziers voulait intégrer Beauxis à son staff, ce dernier devrait, selon le Midi Olympique, retourner à Lyon. Plus précisément pour s'occuper du jeu au pied chez les différentes équipes de jeunes. De plus, celui-ci pourrait également intervenir ponctuellement avec le groupe professionnel. Vous l'aurez compris, même s'il ne rejouera plus, Lionel Beauxis n'en a pas tout à fait fini avec le rugby. Et au vu de sa technique individuelle et de son expérience, il pourrait être utile dans de nombreux staffs de Top 14. Souhaitons donc une bonne continuation à ce joueur aux 24 sélections, qui a notamment fait partie du match de légende face à la Nouvelle-Zélande en 2007.

