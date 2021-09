VIDEO. Pro D2. L’essai de 50m façon all black d’Aurillac face à Grenoble

Ce jeudi soir, Aurillac a remporté son premier match de la saison en Pro D2 en prenant le dessus à domicile sur Grenoble.

Dans un match relativement débridé, où Aurillacois et Grenoblois n’ont cessé d’envoyer du jeu et de balayer le terrain, la soirée a notamment été marquée à la demi-heure de jeu par un essai d’Aurillac que l’on pourrait qualifier “d’All Blackesque”. En effet, le demi de mêlée Hugo Bouyssou, très remuant durant toute la partie, a sonné une première charge en partant seul après le ruck. Mais il a été stoppé par une faute. La suite ? C’est Jimmy Yobo qui, en prenant la place de relayeur, a apporté toute sa vitesse pour permettre à la gonfle d’atteindre les extérieurs. Son ailier Albert Valentin n’en demandait pas tant pour faire parler la poudre. S'ensuivit un enchaînement de passes avant contact où Hugo Bouyssou, déjà relevé et au soutien, élimina un dernier défenseur avant de servir Rehma Sagote. Solide, le Néo-Zélandais résista au retour d’un Grenoblois avant d’atterrir en terre promise. Permettant ainsi à Aurillac de se détacher au score pour la première fois dans cette rencontre.

Score final, 21-16 en faveur des locaux qui ont montré une nouvelle fois qu’il sera extrêmement pénible de venir s’imposer à Jean-Alric. Les Grenoblois, eux, qui repartent avec le bonus défensif, n’ont pas démérité. Ils ont tout de même tout fait pour nous offrir une rencontre plaisante à regarder avec une volonté assumée d’envoyer du jeu. En témoignent leurs enchaînements avants / trois quarts tout au long de la rencontre. Ce à quoi les hommes de Roméo Gontineac ont parfaitement répondu en proposant un rugby également séduisant.

Un homme dans le match : Hugo Bouyssou

Il n’est habituellement pas le titulaire indiscutable, mais c’est pourtant lui qui a énormément pesé sur cette rencontre. En alliant volonté de mettre du rythme, prises d’intervalles, soutien et vitesse, c’est une copie quasi-parfaite qu'a proposé le numéro neuf formé à Aurillac. Et comme tout travail finit par payer, on le retrouve en tant que “passeur décisif” à la demi-heure de jeu. Mais encore comme finisseur à la 60ᵉ minute suite à un excellent travail de fixation en départ de maul de son jeune talonneur remplaçant Benjamin Boudou, auteur d’une excellente entrée. Hugo Bouyssou n’a plus qu’à sortir les cannes, essai.