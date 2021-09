VIDEO. Pro D2. Fin de match musclée à Mont-de-Marsan sur fond de fessée pour Vannes

Mont-de-Marsan a humilié Vannes ce vendredi soir en marquant six essais pour un succès bonifié. Le RCV est lanterne rouge de la Pro D2.

Carton plein pour Mont-de-Marsan. Auteur d'un match solide face à Vannes, les Montois occupent la première place de la Pro D2 à la faveur d'un quatrième succès de rang. Ils n'ont laissé aucune chance aux Bretons ce vendredi soir et décroché le bonus offensif. L'ailier Alexandre de Nardi y est allé de son doublé à l'instar de Wame Naituvi. C'est allé trop vite pour le RCV à l'image de ce geste défensif de Jeremy Jordaan en fin de partie qui a débouché sur une prise de becs entre plusieurs défenseurs et un carton rouge. Le Sud-Africain était en retard sur ce ballon au large adressé à de Nardi. Si ce dernier a aplati, l'officiel a choisi l'essai de pénalité. Pas de triplé pour l'ailier, mais un large succès 46 à 5 pour Mont-de-Marsan.



Pour Vannes, qui restait sur une formidable saison 2020/2021, ce revers fait très mal à la tête. Le RCV occupe la dernière place de la Pro D2. Via Ouest-France, Jean-Noël Spitzer, entraîneur du RC Vannes, n'a pas mâché ses mots :

L’image qu’on a montrée aujourd’hui est extrêmement pauvre, sur le plan rugby, le plan mental, le plan physique… C’est très pauvre. Notre entame de match est complètement à l’envers de ce qu’on avait travaillé cette semaine. C’est humiliant.