VIDEO. Pro D2. Bayonne lance idéalement la saison 2021/2022 avec un essai spectaculaire !

L'Aviron bayonnais a pris le dessus sur Agen ce jeudi soir lors de la première journée de Pro D2 avec notamment un superbe essai d'Arthur Duhau.

Début de saison idéal pour l'Aviron Bayonnais. Relégué en Pro D2, les Basques affrontaient l'autre ancien pensionnaire de Top 14, Agen, ce jeudi soir. Devant un public retrouvé, les Bayonnais ont assuré le spectacle en décrochant le bonus offensif. La recrue Cassiem a marqué dès la 13e minute avant que Lafage (28e) et Laumanu (39e) ne donnent un avantage de 18 points aux citrons (27-9). Le bonus offensif en poche, les locaux ont eu la bonne idée de le sécuriser à la 73e. En effet, Sloan a trouvé la faille à la 79e. Mais quelques minutes plus tôt, une diagonale au pied dans l'en-but a vu Remy Baget rabattre le cuir pour son coéquipier Arthur Duhau de manière spectaculaire. Deux défenseurs agenais ont été aspirés par le cuir et n'ont pas vu l'arrière surgir pour se saisir du ballon et marquer. Victoire finale, 37 à 16 pour Bayonne, leader provisoire du championnat.