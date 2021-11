VIDEO. Préparation physique, discours de Dupont, première cap, les coulisses de la victoire face à la Géorgie

Après la victoire de la France ce dimanche face à la Géorgie. France Rugby nous offre la possibilité de rentrer dans l’intimité des Bleus lors de leur préparation pour ce match.

Avant le choc tant attendu face aux All Blacks le 20 novembre prochain, les Bleus avaient un dernier match pour peaufiner quelques réglages face aux Lelos. Un match remporté sans trop de difficulté par les Tricolores sur un score fleuve, 41-15. Si la victoire était bien là, la manière quant à elle, laissait un peu à désirer. Des Bleus, qu’on avait l’habitude voir souvent fantasques et joueurs sous l’ère Galthié, sont rapidement tombés dans la facilité face à une équipe géorgienne très agressive. Portés par une mêlée plus que conquérante et un arbitrage plutôt à leur avantage, les Bleus mènaient à la pause. De retour des vestiaires, les hommes de Fabien Galthié s’appuieront sur les fondamentaux et notamment les mauls pour faire rompre cette vaillante équipe géorgienne. Quelques envolées en fin de match viendront égayer la partition des tricolores, il n’en fallait pas moins pour nous rassurer. À l’issue de cette rencontre, France Rugby nous permet de nous immiscer dans l’intimité des Bleus durant leur semaine de préparation avant cette victoire face aux Lelos. Une vidéo de presque 12 minutes nous emmène dans les coulisses de la réussite de Fabien Galthié et son staff. Pas de place au hasard à ce niveau-là. Nicolas Jeanjean, préparateur physique des Bleus, dévoile ses techniques d’entrainements optimisées pour une préparation de match réussie. De la salle de musculation jusqu’au discours du capitaine Dupont dans le vestiaire, découvrez l’entièreté de la semaine de préparation des Bleus avant leur triomphe du week-end dernier. Et en petit bonus, séquence émotion avec l’annonce de la première cap de Mathis Lebel