VIDEO. Premiership. Luke Pierce a goûté aux 120 kilos d'Irné Herbst et il s'en souviendra

L'arbitre international Luke Pierce a vécu un moment dont il se souviendra lorsqu'il a été percuté par le deuxième ligne sud-africain Irné Herbst en pleine rencontre.

Il y a deux semaines, le match de Premiership entre les Saracens et les Harlequins a été marqué par une scène insolite. Peu après la demi-heure de jeu, l'arbitre de la rencontre, Luke Pierce, a malencontreusement expérimenté une percussion du joueur le plus solide sur le pré ce jour-là. Irné Herbst, c'est environ deux mètres sous la toise et près de 120 kilos. Un beau bébé sud-africain qui évolue en deuxième ligne. Le genre d'adversaire que tu n'as pas trop envie de plaquer lancé. Surtout quand tu n'es pas vraiment taillé pour le faire. Luke Pierce n'est pas le plus fluet des officiels. Mais il doit bien faire 40 kilos de moins que le joueur des Harlequins. Il a d'ailleurs bien senti passer l'impact, d'autant qu'il était totalement détendu au moment du choc comme on peut l'entendre à la vidéo. Irné Herbst, qui était concentré sur l'action, a tout de suite tenté de relever l'homme au sifflet, mais il a eu besoin de quelques secondes pour s'en remettre avec le sourire. Les deux hommes ont ensuite échangé une poignée de mains. Une image que l'on ne voit qu'au rugby.