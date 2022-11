VIDÉO. Pourquoi la remise de maillots a-t-elle été si émouvante pour le XV de France ?

À travers le nouvel épisode de "Destins Mêlés", nous apprenons que la remise de maillots du XV de France a été effectuée par Virimi Vakatawa, ainsi que par Bernard Le Roux. Un symbole fort.

Comme après chaque rencontre des Bleus, France Rugby a sorti ce lundi un nouvel épisode de la série ''Destins Mêlés'', visant à suivre le quotidien des Tricolores tout au long de la semaine. Une vidéo qui nous a permis d'en savoir plus sur la préparation des ouailles de Galthié, qui se sont notamment attardés sur quelques points stratégiques, comme les rucks offensifs ou encore le jeu au pied. On y a également aperçu l'ancien arbitre Jérôme Garcès, intervenir sur différentes fautes que commettent habituellement les Bleus. Un travail de longue haleine donc, mais qui a porté ses fruits, puisque le XV de France s'est finalement imposé, dans la douleur certes, pour son premier match de la tournée (30-29). De ce fait, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont enchaîné un onzième succès de rang, ce qui constitue un record. Mais au-delà de tout l'aspect technique, une séquence nous a particulièrement marqué lors de cet épisode : celle de la remise des maillots, effectuée par Virimi Vakatawa, et Bernard Le Roux.

Actuellement blessé à la suite d'un choc à la tête reçu en début de saison, l'avenir de Bernard Le Roux reste très incertain à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une possible fin de carrière n'est pas à écarter pour ce joueur aux 47 sélections, qui a tout donné pour le maillot tricolore. Mais voilà, sous Galthié, le XV de France n'est pas seulement une équipe, c'est aussi un groupe. Il était donc normal pour le staff que ce soit le joueur du Racing, ainsi que son ancien coéquipier, Virimi Vakatawa, qui remettent les maillots aux 23 joueurs présents sur la feuille de match. Un moment émouvant pour tous, et en particulier pour le néo-retraité, qui a tout de même tenu son rôle. Une cérémonie qui en dit beaucoup sur le groupe France, et qui a porté chance aux Tricolores, qui ont su trouver les ressources nécessaires pour aller s'imposer face à de coriaces Wallabies. Peut-être même ont-ils trouvé la force de caractère de l'emporter à travers les quelques mots de "Vaka" et "Bernie". On aime le penser en tout cas...

