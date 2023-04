VIDÉO. Petit par-dessus, passe au pied et essai : Regardez-moi ce bijou de Beauden Barrett en Super Rugby

Si Antoine Dupont a réalisé 5 dernières passes ce week-end, Beauden Barrett en a lui distillé 3. Petit joueur.

Ce samedi en Champions Cup, la performance d’Antoine Dupont a conquis le monde du rugby. Contre les Sharks et au milieu d’une équipe toulousaine qui marchait sur l’eau, le capitaine tricolore a ébloui de par l’intelligence de son jeu. En sus, il terminait la rencontre avec 5 passes décisives, véritable démonstration d’altruisme, de sens du jeu et de placement. Mais dans le même week-end, un garçon et non des moindres a réalisé lui aussi une (très) solide performance dans la distribution. Lui ? Oh, peut-être en avez vous déjà entendu parler 1 ou 2 fois, si vous suivez de près l’actualité du monde du rugby. Face aux Rebels, Beauden Barrett s’est rappelé à ses meilleurs souvenirs en jouant avec une justesse parfaite, en y rajoutant des éclairs de génie comme lors de ses plus belles années.



On revoit d’ailleurs en boucle et sans se lasser son intervention sur le premier essai offert à Mark Telea, où il "break" le premier rideau grâce à un petit par-dessus génial. Qu’il récupère avant d’adresser une passe au pied rasante et croisée en direction de son ailier. Du cousu main. Un peu plus tard dans la partie, il distillera une autre passe au pied décisive sur une attaque grand côté, cette fois-ci récupérée par son flanker Dalton Papalii. Rajoutez à cela une ultime dernière passe portant son total d’intervention directement décisives à 3 en seulement 20 minutes, et vous comprendrez mieux à quel point "Baz" fut bon dans cette partie décousue à 70 points (17 à 54). Le type de match dans lequel les qualités du centurion All Black n’ont que très souvent eu d’égales, à l’ouverture…

