VIDEO - Parra enquille, Rougerie brille : retour sur la dernière victoire française en Irlande dans le 6 Nations.

La France n’a pas gagné en Irlande depuis dix ans, dans le Tournoi des 6 Nations. Retour sur le dernier succès tricolore à l’Aviva Stadium.

Le contexte

Nous sommes en 2011. Dans quelques mois, les hommes de Marc Lièvremont s’envolent pour la Nouvelle-Zélande. Et ce Tournoi des 6 Nations promet de distribuer les dernières places dans un groupe tricolore déjà bien en place. S’ils sont tenants du titre (le dernier à ce jour), les Bleus ne s’avancent pourtant pas comme d’immenses favoris dans la compétition. La première rencontre vient confirmer quelques doutes : face à une Ecosse joueuse, la France est d’abord irrésistible avec un essai de Médard ou une réalisation d’Harinordoquy suite à la fameuse passe entre les jambes de Trinh-Duc.

S’ils s’imposent confortablement (34-21), deux essais encaissés en fin de rencontre font craindre que le déplacement en Irlande ne soit pas de tout repos.

Le match

Après cinq minutes de jeu, le XV du Trèfle est déjà devant grâce à Fergus McFadden. C’est grâce à sa mêlée que la France évite la noyade, Morgan Parra sanctionnant les fautes irlandaises. Sauf qu’avant la mi-temps, les coéquipiers de Brian O’Driscoll repasse devant grâce au demi de mêlée Tomas O’Leary au ras, lui qui venait juste de prendre à revers la défense bleue.

Cette dernière va continuer de souffrir dans le second acte, puisque Jamie Heaslip ira lui aussi derrière la ligne de craie. Mais sur une course parfaite, Aurélien Rougerie permet à Médard de marquer son deuxième essai du tournoi. Yachvili prend le relais de Parra et aggrave à son tour le score au pied, sanctionnant l’indiscipline locale. Suffisant pour s’imposer, 25 à 22.

Les équipes

Par rapport à 2011, aucun joueur n’est encore présent dans le groupe France. Mais Declan Kidney s'appuyait déjà sur un certain... Jonathan Sexton. Sera-t-il sur le terrain ce dimanche, malgré sa sortie sur suspicion de commotion, le week-end passé ? A suivre...

On note que seuls Huget, Trinh-Duc, Médard, Parra et Guirado n'ont pas encore raccroché les crampons.

A noter que Stephen Jones fait aujourd'hui partie du staff gallois.

France Irlande 15 : Medard 15 : Fitzgerald 14 : Huget 14 : McFadden 13 : Rougerie 13 : O'Driscoll 12 : Traille 12 : D'Arcy 11 : Médard 11 : Earls 10 : Trinh-Duc 10 : Sexton 9 : Parra 9 : O'Leary 8 : Harinordoquy 8 : Heaslip 7 : Bonnaire 7 : Wallace 6 : Dusautoir 6 : O'Brien 5 : Nallet 5 : O'Connell 4 : Pierre 4 : O'Callaghan 3 : Mas 3 : Ross 2 : Servat 2 : Best 1 : Domingo 1 : Healy 16 : Guirado 16 : Cronin 17 : Marconnet 17 : Court 18 : Thion 18 : Cullen 19 : Chabal 19 : Leamy 20 : Yachvili 20 : Reddan 21 : Jauzion 21 : O'Gara 22 : Clerc 22 : P. Wallace

Le résumé vidéo

Crédit : Guinness Six Nations